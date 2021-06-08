«أوروبا بتتكلم إفريقي».. نجوم سمراء تلمع في ملاعب يورو 2020

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مع بداية الألفية شهدت المنتخبات العالمية وأبرزها المنتخبات الأوروبية ندرة في تواجد اللاعبين الأقوياء، الأمر الذي دعى العديد من المنتخبات الأوربية على رأسهم فرنسا التي اتجهت لتجنيس بعض اللاعبين من الأراضي الإفريقية سواء المستعمرة منها أو التي يبحث لاعبيها عن أي فرصة خارجية.

وسارت العديد من المنتخبات الأوربية على نهج فرنسا في "تجنيس" اللاعبين ذو الأصول الإفريقية ، حتى أصبحت أغلبية المنتخبات العالمية ذو أصول إفريقية ، ويعد منتخب فرنسا صاحب النصيب الأكبر في السيطرة على اللاعبين الأفارقة ، يليه منتخب ألمانيا.

لاعبين أفارقة يشاركون في اليورو القادمة

ومن المقرر أن تشهد بطولة اليورو المقبلة مشاركة لاعبين ذو أصول أفارقة مع منتخبات أوربية عدة أبرزها فرنسا وألمانيا وبلجيكا ، ويستعرض دوت الخليج ابرز اللاعبين المقرر مشاركتهم مع منتخباتهم خلال بطولة اليورو القادمة.

منتخب فرنسا

يعد المنتخب الفرنسي صاحب الرقم الأعلى في تواجد لاعبين من أصول إفريقية داخل صفوف المنتخب ، حيث يتواجد 11 لاعب في القائمة التي أعلنها المدرب الفرنسي ديدييه ديشامب، ويتصدر القائمة اللاعب مبابي صاحب الأصول الكاميرونية من جهة الأب والجزائرية من جانب الأم ، بالإضافة لكانتي صاحب الأصول المالية كذلك بول بوجبا ذي الأصول الغينية و كريم بنزيمة من أصول جزائرية.

ألمانيا

أصبح التواجد الإفريقي في منتخب ألمانيا متزايد خلال الفترات الماضية وبالتحديد بعد انتهاء جيل 2014 الذي حصل على كأس العالم ، لتتغير سياسة " الماكينات" الألمانية حتى أن قائمة المنتخب تضم 3 لاعبين من أصول المانية التي يأتي على رأسهم اللاعب جنابري ذو الأصول الإيفوارية و أنطونيو روديجير ذو الأصول السيراليونيةكذلك ليروي ساني المولود المولود لأب سنغالي.

بلجيكا

ركز المنتخب البلجيكي خلال السنوات الماضية على تجنيس العديد من اللاعبين والمواهب داخل القارة السمراء حتى أصبح هناك 7 لاعبين من أصول كونغولية " المستعمرة البلجيكية السابقة" ، يأتي على رأسهم اللاعب لوكاكو والموهبة دوكو وكذلك يوري تيليمانس وأكسل فيتسيل التي يعد من أصول جزر المارتينيك وأخيرا ناصر الشاذلي صاحب الأصول المغربية.

إيطاليا

أصبح المنتخب الإيطالي مركزا خلال السنوات الماضية على مسايرة المنتخبات الأوربية في جذب اللاعبين المميزين داخل القارة السمراء حتى أصبح لديهم 3 مواهب ذات أصول إفريقية وهم المدافع أنجيلو أوجبونا صاحب الأصول النيجيرية والمهاجم ماريو بالوتيلي غاني الأصول وكذلك مويس كين.