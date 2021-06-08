حسن شاكوش من الجيم للشباب: كل واحد لازم يبقى عنده طموح«فيديو»

/635098/حسن-شاكوش-من-الجيم-للشباب كل-واحد-لازم-يبقى-عنده-طموحفيديو

تحدث الفنان حسن شاكوش عبر بث مباشر نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، موجها رسالة للشباب، قائلا:” كل واحد لازم يبقى عنده طموح وهدف يحققه ومش لازم ييأس، أنا كحسن شاكوش أهو رغم الشغل بتاعي وأكل عيشي وبنقدم حاجة الناس تفرحها وتبسطها والناس بترقص على أغانينا لكن الشغل حاجة والحياة الشخصية حاجة تانية".

وتابع شاكوش:” أنا رغم الضغوطات اللي عليا والشغل كل يوم بصحى أنزل الچيم وبوجه لكل الشباب نصيحة لازم تنزل وتحافظ على صحتك وتاكل وتنام كويس وبنصح كل الشباب إنها تنزل تتمرن وتروح الچيم رغم كل الضغوط اللي انتوا فيها ومتفضلش في البيت واهتم بصحتك وبنصح كل الشباب اللي بتاخد مخدرات تبعد عن أي حاجة ممكن تضرهم". وتابع حسن شاكوش: "الناس لما يشوفوك شكلك رياضي هتبقى قدوة لعيالك ولبنت الناس اللي انت حابب تروح تتقدم لها".

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