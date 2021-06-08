جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن تبدأ يوم 2021/6/21 فى تمام الساعة العاشرة صباحا وتنتهى يوم الثلاثاء الموافق 2021/6/22، بمقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر.
وللاستعلام عن مواعيد المقابلة لكل متقدم، يجب إدخال الرقم القومى الخاص للمتقدم، بحسب بيان للهيئة.
وضعت الهيئة مجموعة من الشروط، أبرزها: ضرورة الحرص على الحضور قبل موعد المقابلة بساعة، إحضار أصل بطاقة الرقم القومى الخاصة، واتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة من ارتداء الكمامة الطبية عند الدخول، مشيرة إلى أنه عند وجود أى خطأ بالبيانات يتم الرجوع الى الأمانة العامة للنيابة الإدارية بمقر رئاسة الهيئة بمدينة 6 أكتوبر
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النيابة الإدارية تعلن عن مواعيد مقابلات دفعة 2018 المتخلفين عن الحضور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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