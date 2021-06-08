صور.. محافظ الإسماعيلية يبحث مع سفير كوريا الجنوبية سبل التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - استقبل شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بمكتبة صباح اليوم هونج جين – ووك سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون المشترك بين الإسماعيلية وكوريا الجنوبية.





وخلال اللقاء، عرض بشارة الفرص الاستثمارية المتاحة بالإسماعيلية، خصوصا مع امتلاك الإسماعيلية لثلاث مناطق صناعية كبرى، علاوة على منطقة حرة استثمارية، بالإضافة إلى تمتع الإسماعيلية بنشاط زراعى متميز.



وفى هذا الشأن، اقترح محافظ الإسماعيلية على سفير كوريا أن يتم ترتيب لقاء ما بين الملحق التجارى بالسفارة والغرفة التجارية بالإسماعيلية، لبحث سبل التعاون التجارى بين الجانبين لما تمتلكه الإسماعيلية من محاصيل زراعيه متميزة مثل المانجو والفراولة.



وأعرب السفير الكورى بمصر عن سعادته بزيارة محافظة الإسماعيلية مشيدا بحسن الاستقبال والضيافة، مؤكدا متانة العلاقات بين الدولتين والتعاون الصناعى والتجارى بين الجانبين، مضيفا أن كوريا تمتلك العديد من الاستثمارات فى مصر، خصوصا فى مجال صناعة الأجهزة الكهربائية، علاوة على حجم التبادل التجارى بين البلدين الذى يصل إلى نحو 1.5 مليار دولار سنويا إذ تستورد مصر من كوريا السيارات وتستورد كوريا من مصر الحاصلات الزراعية والبتروكيماويات.



كما أكد السفير الكورى ان هذه الزيارة لن تكون الأخيرة لمحافظة الإسماعيلية، ولكن ستكون هناك زيارات عديدة مقبلة لزيادة التبادل التجارى، والتعاون فى كل مجالات الصناعة، والتوجه نحو الدفع بزيارات السائحين من كوريا لمحافظة الإسماعيلية.

واختتم السفير حديثه بأن محافظة الإسماعيلية من أقرب محافظات مصر إلى قلبه، خصوصا أنه أحد عشاق المانجو والفراولة والبرتقال الصيفى الذى يحرص دائما على تناوله، مؤكدا بأن الفاكهة فى الإسماعيلية تمتلك طعما مميزا ونادرا ما تجده فى غيرها.



وأكد محافظ الإسماعيلية أن هذه الزيارة ستكون بداية لمزيد من التعاون المشترك بين الجانبين، مرحبا بمزيد من اللقاءات مع السفير الكورى وبزيارته للإسماعيلية مجددا، وأهدى درع المحافظة للسفير الكورى تعبيرا عن العلاقات الطيبة بين البلدين.