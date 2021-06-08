الرئيس الفلسطينى يهدى شيخ الأزهر نسخة خاصة من العهدة العمرية

جدة - نرمين السيد - استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء بمقر مشيخة الأزهر، وفدًا فلسطينيًّا رسميًّا برئاسة الدكتور محمود الهباش، قاضى قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطينى للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية.





فى بداية اللقاء رحب فضيلة الإمام الأكبر بالوفد الفلسطينى فى رحاب مشيخة الأزهر، وأعرب عن تقديره لدولة فلسطين الشقيقة حكومة وشعبًا وقدسًا وأقصى، وأنها الأرض العربية التى تتبوأ وشعبها منزلة ومكانة خاصة فى نفس كل عربى ومسلم وفى كل قلب إنسان حر يؤمن بحقوق الشعب الفلسطينى وقضيته العادلة ويحترم العقائد والمقدسات الدينية ويرفض فكرة الاحتلال التى عفا عليها الزمن.

من جانبه، نقل مستشار الرئيس الفلسطينى تحيات الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن القلبية لفضيلة الإمام الأكبر وتمنياته له بدوام الصحة والعافية، وتقدير الرئيس أبو مازن لجهود فضيلته والأزهر الشريف فى دعم القضية الفلسطينية. وأكد قاضى قضاة فلسطين أن تغريدات شيخ الأزهر ومواقفه وبياناته القوية الجليَّة تجاه القضية قوبلت بترحيب وقبول كبير لدى فلسطين وشعبها وكان لها تأثيرها البالغ فى دعم القضية لما يحتله فضيلته والأزهر من مكانة عالمية وصوت مسموع.

وأطلع الوفد الفلسطينى شيخ الأزهر على آخر الأوضاع والمستجدات على الساحة الفلسطينية، مؤكدين أن الشعب الفلسطينى سيظل مدافعًا عن قضيته وحارسًا لمقدسات الأمة، وأن اعتداءات الاحتلال وما كشفته الفيديوهات المنتشرة لاعتداءات المحتلين وعنصريتهم تجاه أبناء فلسطين أصحاب الأرض والمكان كشفت للعالم حقيقة الاحتلال، وان استفزازاتهم لأبناء فلسطين لن تفلح، وسنظل مدافعين عن قضيتنا وأرضنا وبيوتنا ومقدساتنا ولن نتركها أبدًا.

وفى ختام الزيارة، قرر فضيلة الإمام الأكبر مضاعفة عدد المنح الدراسية لأبناء دولة فلسطين الشقيقة، من 50 إلى 100 منحة دراسية بالأزهر، حبًا ودعمًا لهذا الشعب الأبى وتسليحًا للطلاب الفلسطينيين بمنهج الأزهر الوسطى المعتدل، واستمرارًا لدعم الأزهر ودوره فى نشر الوعى وتسليح الطلاب بسلاح العلم والمعرفة لمواجهة الغطرسة والادعاءات والأباطيل.

كما سلم الوفد الفلسطينى هدية من الرئيس أبو مازن عبارة عن نسخة خاصة من العهدة العمرية، والعهدة العمرية هى وثيقة كتبها خليفة المسلمين سيدنا عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) لأهل إيلياء (القدس) عندما فتحها المسلمون عام 638م، حيث أمنهم فى هذه العهدة على كنائسهم وممتلكاتهم، وهى واحدة من أهم الوثائق فى تاريخ القدس وفلسطين.