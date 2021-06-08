- 1/2
- 2/2
كما تمت مناقشة الاقتراح مع أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، برئاسة الفريق أسامة الجندى، وبحضور رئيس مجلس إدارة صنوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، والمدير التنفيذى للصندوق.
ومن جانبه صرح رئيس الصندوق، بأنه تم بالفعل ضم 20 شخصا من ضحايا الحادث الإرهابى بليبيا للصندوق منذ نوفمبر 2020 بقرار من دولة رئيس الوزراء.
وثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اهتمام لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، بمقترح النائبة هيام فاروق ودعمها لخروج اجتماع اللجنة بأفضل نتائج تعود بالنفع على أسر الشهداء والمصابين من العمليات الإرهابية داخل وخارج مصر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تنسيقية الأحزاب تثمن اهتمام دفاع الشيوخ بمقترح هيام فاروق حول شهداء ليبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.