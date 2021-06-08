تنسيقية الأحزاب تثمن اهتمام دفاع الشيوخ بمقترح هيام فاروق حول شهداء ليبيا

جدة - نرمين السيد - تقدمت هيام فاروق، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح برغبة لضم ضحايا العملية الإرهابية بليبيا إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.





كما تمت مناقشة الاقتراح مع أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، برئاسة الفريق أسامة الجندى، وبحضور رئيس مجلس إدارة صنوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، والمدير التنفيذى للصندوق.

ومن جانبه صرح رئيس الصندوق، بأنه تم بالفعل ضم 20 شخصا من ضحايا الحادث الإرهابى بليبيا للصندوق منذ نوفمبر 2020 بقرار من دولة رئيس الوزراء.

وثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اهتمام لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، بمقترح النائبة هيام فاروق ودعمها لخروج اجتماع اللجنة بأفضل نتائج تعود بالنفع على أسر الشهداء والمصابين من العمليات الإرهابية داخل وخارج مصر.