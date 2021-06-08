جدة - نرمين السيد - وذلك بناءًا على توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، لتوضيح المشروعات والإنجازات الضخمة التى حققتها مصر على الصعيدين الداخلى والخارجى، ودورها القيادى فى خدمة المنطقة العربية والقارة السمراء. كما يتناول الحصاد دور مصر خلال جائحة كورونا ومساندتها للدول الشقيقة والصديقة فى الأزمات، وأيضا دورها على الصعيد العسكرى ومشاركتها الفاعلة فى المناورات والتدريبات المشتركة مع العديد من الدول. ووسط كافة التحديات استطاعت مصر تحقيق طفرة على كافة المستويات والاصعدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى الرشيدة التى وضعت مصر مقدمة البلدان والأمم. ويتناول الحصاد على صورة انفوجراف يحمل حصر شامل للمشروعات القومية والتى تخدم الأجيال المقبلة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر داخليا وخارجيا.. المصريين الأحرار يعد ملف إنفوجراف لـ نجاحات الدولة المصرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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