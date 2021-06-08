رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) يزور منطقة أهرامات الجيزة

خلال زيارته الرسمية لمصر، حرص السيد ويتولد بانكا رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) على زيارة منطقة أهرامات الجيزة وذلك برفقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وكان في استقبالهما السيد أشرف محيي مدير عام آثار الهرم.

وخلال الزيارة قاما بجولة زارا خلالها الهرم الأكبر من الداخل، حيث أبدى رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات انبهاره بتصميم الهرم من الداخل متسائلا عن طريقة بناءه وكيفية رفع الأحجار وعددها، هذا بالإضافة إلى زيارة منطقتي تمثال أبو الهول والبانوراما.

وقد حرص رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات على تسجيل زيارته بالتقاط الصور التذكارية، معربا عن شغفه بالتعرف على الحضارة المصرية العريقة، مشيرا إلى زيارته للمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط واستمتاعه بمشاهدة القطع الأثرية والمومياوات الملكية بالمتحف.