وزيرا الطيران المدنى والسياحة و الآثار يلتقيان بعدد من المستثمرين

في إطار خطة الحكومة المصرية لدعم قطاعى الطيران والسياحة ودفع عجلة التنمية وزيادة معدلات الدخل القومى ، التقي اليوم الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار بعدد من المستثمرين فى مجال السياحة بمقر وزارة الطيران بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني والدكتورة غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار ولفيف من قيادات الوزارتين، و ذلك لبحث سبل التعاون من أجل تنشيط الحركة الجوية والسياحية الداخلية إلى مطارات الجذب السياحى بجمهورية مصرالعربية.

في بداية اللقاء رحب وزير الطيران بوزير السياحة والآثار والسادة المستثمرين واثني علي التعاون والتنسيق الفعال بين قطاعى الطيران والسياحة لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى المقاصد الجذب السياحى، كما أشاد سيادته بالدور الفعال الذى تقوم به القيادة السياسية من خلال تشجيع الاستثمارات وتقديم الدعم الكامل لهم، مضيفاً بأن وزارة الطيران تسعى لمنح العديد من التيسيرات المناسبة للمستثمرين من أجل تحفيز الحركة السياحية والعمل على تذليل التحديات التي تواجههم.

و من جانبه أشاد الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الآثار بالتناغم والتعاون المثمر و الدائم بين وزارتى الطيران والسياحة لدعم خطط الدولة فى تنشيط حركة السياحة والسفر وإطلاق المبادرات المشتركة التى تساهم فى تحفيز الحركة السياحية خاصة فى ظل الظروف الراهنة التى يشهدها القطاعين نتيجة لتداعيات أزمة فيروس كورونا على مرفقى الطيران والسياحة على المستوى العالمى ، مؤكداً على حرص وزارة السياحة والآثار على تقديم كافة سبل الدعم للقطاع لدفع الحركة السياحية .

كما وجه المستثمرون الشكر والتقدير لوزارتى الطيران المدنى والسياحة على الجهود الكبيرة التى تقوم بها الوزارتين لتقديم كافة التسهيلات للقطاع السياحى مشيدين بالمبادرات التي قامت بها وزارة الطيران المدني بالتنسيق مع وزارة السياحة و الاثار لتشجيع السياحة مما يؤكد على مدى التكامل و التناغم بين القطاعين للنهوض بمكانة الدولة المصرية.

و خلال الإجتماع، تمت مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وكذا عدد من المشروعات الجديدة التي عرضها السادة المستثمرين على الوزراء، كما تم بحث آليات تنفيذها وكذا مناقشة كافة التسهيلات من جانب وزارتي الطيران و السياحة وتذليل العقبات، وقد تم الإتفاق على وضع خطة إستراتيجية لجذب أعداد كبيرة من السائحين من مختلف أنحاء العالم خاصة في ظل الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطارات المصرية والمقاصد السياحية.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على عقد إجتماعات مع جميع الجهات المعنية بصورة دورية للوقوف علي أخر المستجدات ومتابعة الإجراءات مع جميع الجهات .