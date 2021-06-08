/635099/الزمالك-يطلب-التعاقد-مع-لاعب-وادي-دجلة-ببلاش

كشف طارق يحيي رئي قطاع الناشئين بنادي الزمالك عن طلب النادي التعاقد مع نجل أحمد حسام ميدو ، لاعب ومدرب الفريق السابق، قادما من صفوف وادي دجلة خلال فترة الإنتقالات القادمة دون تقاضي الغزلان لأي مقابل مادي.

وأرسل نادي الزمالك خطاب لنادي وادي دجلة يطلب فيه التعاقد مع اللاعب على أحمد حسام ميدو مواليد عام 2003 وذلك من أجل الإنضمام للقلعة البيضاء دون تحمل الفارس الأبيض أي مقابل مادي نظير انتقال اللاعب لصفوف ناشئين القلعة البيضاء.

الزمالك يطلب ضم لاعب وادي دجلة بشكل مجاني

وجاء نص خطاب القلعة البيضاء للغزلان صباح اليوم كالتالي: " تتقدم إدارة الزمالك بالشكر للتعاون المستمر بين النادي وهيئتكم الموقرة، وتطلب موافقتكم الكريمة على انتقال علي أحمد حسام المقيد بفريق ناديكم مواليد 2003 إلى الزمالك دون أي التزام مالي تجاه النادي.. وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير".

الزمالك يطلب ضم نجل أحمد حسام ميدو مجانا

ويعتمد الزمالك في طلبه ضم اللاعب بدون مقابل مادي على علاقات أحمد حسام ميدو في إنهاء كافة الأمور المتعلقة مع وادي دجلة في ظل علاقات اللاعب مع الأندية المختلفة وعلى رأسها إدارة الغزلان ، لاسيما في عدم تواجد الأموال داخل القلعة البيضاء.

ويسعى نادي الزمالك لتدعيم خطوط الفريق الأول من خلال انتداب بعض اللاعبين خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة دون الحاجة لتواجد الأموال بشكل كبير.

على جانب أخر علم دوت الخليج أن الفرنسي باتريس كارتيرون أعلن رغبته في ضم اللاعب لابا كودجا مهاجم نادي العين الإماراتي خلال موسم الإنتقالات المقبلة وهو ضمن المرشحين الأقوى في ارتداء قميص الفارس الأبيض خلال موسم الإنتقالات القادمة.

احتمالية انتقال لابا كودجا لصفوف الزمالك

وعرض فيديلي بينجو وكيل لابا كودجو مهاجم نادي العين الإماراتي اللاعب على بعض مسئولي القلعة البيضاء خلال فترة الإنتقالات المقبلة، ومن ثم قاموا بعرض الأمر على باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي للفريق الذي رحب بإنضمام اللاعب لكن يظل تحت مظلة الإختيار حتى الإستقرار على المهاجم الجديد للفريق.