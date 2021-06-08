«دوت الخليج» يكشف: من هو الوزير الذي اتهمه ممدوح عباس بـ«التآمر» للإطاحة به من الزمالك ؟

/635101/تحيا-مصر-يكشف-من-هو-الوزير-الذي-اتهمه-ممدوح-عباس-بـالتآمر-للإطاحة-به-من-الزمالك

أثار ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، الجدل مجددا بعد تغريدته اللي نشرها اليوم الثلاثاء، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، والتي كان الهدف منها توضيح سبب زيارته المفاجئة للقلعة البيضاء، بعد غيابه لأكثر من 8 سنوات عن الظهور في ميت عقبة .

وكتب عباس خلال تدوينته أنه رحل عن الزمالك في عام 2013 بسبب "مؤامرة" أحيكت ضده، حسب وصفه، متهما وزير سابق بالمشاركة في الإطاحة به من رئاسة القلعة البيضاء، دون أن يذكر اسمه، الأمر الذي أثار حالة من الجدل بين أعضاء وجماهير قلعة ميت عقبة .

«دوت الخليج» تواصلت مع عدد من المقربين جدا من ممدوح عباس لتوضيح اسم الوزير المقصود من هذه التغريدة، خاصة بعد أن تضاربت الأقوال ما بين حسن صقر رئيس المجلس القومي الأسبق للرياضة، وطاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق .

وبحسب المقربين من «عباس» فإن رئيس الزمالك الأسبق، كان يقصد الوزير طاهر أبو زيد، الذي كان قد أصدر قرارا بحل مجلس عباس في 19 أكتوبر من عام 2013، و تعيين لجنة مؤقتة برئاسة، كمال درويش، ومعه مدحت بهجت نائبا للرئيس، وطارق جبريل أمينا للصندوق، وأيمن يونس وهاني زاده وهاني شكري وشريفة الفار وأحمد مرتضى منصور وعمر علي ومحمد إبراهيم ومصطفى عبد الخالق أعضاء.

وأشارت المصادر إلى أن عباس توصل لمعلومات عن اتفاق تم وقتها بين مرتضى منصور وطاهر أبو زيد، للإطاحة به، بعد تنظيم أنصار الأول لمظاهرات عنيفة ضد عباس، على أن يستغل وزير الرياضة وقتها الأمر، بجانب تراجع نتائج فريق الكرة في الإطاحة بمجلسه من الزمالك، وتمهيد الطريق لإقامة انتخابات يكون طرفها الأقوى هو مرتضى منصور، وهو ما حدث بالفعل بعدها .

وأكدت المصادر أن طاهر أبوزيد يعد من أقرب أصدقاء مرتضى منصور، وكانت تجمعهما علاقة قوية، وهو ما ظهر بعد رحيل أبوزيد عن منصبه، حيث كان على رأس الحاضرين لأغلب المناسبات التي أقامها مرتضى داخل نادي الزمالك، بالرغم من انتمائه المعروف للأهلي، علاوة على تصريح مرتضى في أكثر من مناسبة وقت انتخابات الأهلي، أن طاهر أبو زيد هو الأصلح والأجدر لرئاسة القلعة الحمراء، ودفاعه المستمر عنه في أي مناسبة .

كان ممدوح عباس قد قال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "فوجئت بصفحات التواصل الاجتماعي مليئة بأخبار زيارتي لنادي الزمالك، هذه الزيارة التي لم تستغرق اكثر من ثلاثين دقيقة".

ممدوح عباس يثير الجدل عبر تويتر

وتابع عباس: "وحتى أوضح فأنا ذهبت الي بيتي الذي لم أدخله منذ 2013 وخرجت منه بمؤامرة اشترك بها وزير سابق وأعضاء بنادي الزمالك".

واختتم:" فلا داعي لتحميل الموضوع أكثر مما يحتمل وأشكر من هاجم قبل من دافع عن زيارتي لنادي الزمالك و أشكركم".