/635103/النيابة-العامة-تطعن-على-حكم-براءة-نجل-كامل-أبوعلى-قتل-فتاة-بسيارته-تحت-تأثير-المخدرات

أصدرت النيابة العامة، برئاسة المستشار حماده الصاوى، طعنًا على حكم براءة نجل كامل أبوعلى، بشأن قتل فتاة بسيارته تحت تأثير المخدرات، والذى أخذت وقتًا فى البحث والتحريات.

النيابة العامة تطعن على حكم براءة نجل كامل أبوعلى

ووفقًا لما أعلنت عنه النيابة العامة فقد أمر السيد المستشار النائب العام، اليومَ الثامن من شهر يونيو عام ٢٠٢١م، بالطعن بالنقض على حكم «محكمة الجنايات» الصادر في القضية رقم ٢٠٠١ لسنة ٢٠٢١ جنايات أول الغردقة يوم العاشر من شهر مايو الماضي ببراءة المتهم «هيثم كامل أبو علي» الذي قدمته «النيابة العامة» فيها للمحاكمة الجنائية لإحرازه جوهرًا مُخدِّرًا بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في قتل فتاة عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين، وقيادته سيارة تحت تأثير مخدِّر، وتعمده السير عكسَ الاتجاه المقرر.

النيابة العامة تطعن فى حكم براءة نجل كامل أبو على

وتجدر الإشارة إلى محكمة جنايات البحر الأحمر، قد أصدرت حكمًا فى وقت لاحق بشأن، نجل رجل الأعمال كامل أبو على، حيث قضت بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ وغرامة مالية قدرها مليون جنيه، لنجل رجل الأعمال كامل أبو علي، في القضية المتهم فيها بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي وتسببه خطأ بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح في قتل المجني عليها المهندسة مي إسكندر إسحاق.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، قد ضجت بتلك الواقعة حيث شغلت الرأى العام لمدة طويلة لانتساب القضية لنجل رجل الأعمال الشهير كامل أبو على.