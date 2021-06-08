/635105/مرتضى-منصور-يكشف-مفاجأة-عن-سحب-أرض-6-أكتوبر-من-الزمالك-صور

كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك الموقوف عن مفاجأت في قضية سحب أرض 6 أكتوبر وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك " بعد أن أتهمه العديد من رموز القلعة البيضاء وبعض جماهير الفارس الأبيض بأنه أضاع أرض النادي في مدينة السادس من أكتوبر.

وقال مرتضى منصور عبر حسابه على الفيس بوك : "مهزلة و في خبر متداول انهم سحبوا ارض ٦ اكتوبر هل دا حصل فعلا ؟ ". وتابع منصور: " أنت بتسالني أنا هو أنا موجود في النادي من 8 أشهر سبحان الله هو فيه ايه أنا دافع في شهر مايو 2020 القسط الاخير اللي كان مفروض يندفع في مايو 2021 يعني دفعت آخر قسط قبل ميعادةً بسنة كاملة". مرتضى منصور يكشف حيثيات قرار سحب أرض 6 اكتوبر وواصل مرتضى : " وسيادتك جاي تسألني أنا ده معقول وحضرتك عاملي علامة إستفهام هابعتلك صورة الشيك اللي أندفع بيه القسط الاخير قبل ميعادة بسنة". وأختتم: " وده شيك القسط قبل الاخير اللي أندفع في ميعادة مايو 2020 بتسألوني أنا ليه هو النادي صحيح بيخرب، أيوة بيخرب مادام الكل بيتفرج جمهور وأعضاء".

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