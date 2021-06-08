/635106/تعرف-على-موعد-جائزة-الفيفا-للاعب-العام-وقرعة-دوري-الأبطال

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، موعد حفل التتويج السانوي، لأفضل لاعب في العالم خلال موسم 22020 /2021، وأفضل حارس مرمي في الموسم، وأفضل خط وسط ، وأفضل خط مهاجم، وأفضل مدرب في العام، ونتيجة قرعة بطولة دوري الأبطال للنسخة القادمة.

تنطلق فاعلية الإحتفال السانوي للفيفا، في السادس والعشرون من أغسطس القادم، وتترقب أعين الجميع وذلك علي الألقاب الفردية من مختلف دوريات العالم، والحفل الفردي قبل إنطلاق بطولة كأس العالم 2022 قطر.

تنطلق البطول في اواخر شهر أغسطس بعد إنتهاء جميع مسابقات الدوريات علي الصعيد لعالمي والقاري، والتي تم إنشائها في اول نسخة لها كانت في 1991، وتوج بها لوثار ماثيوس الألماني، لاعب الفريق الإيطالي ميلان.

نظام التصويت في البطولة

يأتي التصويت من قبل مدربي المنتخبات حول العالم، علي لاعب العام في وجهت نظرهم، في مختلف المراكز في الملعب، ويكون للمصوت أحقية خمس أصوات.

إندمجت جائزة الفيفا في عام 2009 مع جوائز الكرة الذهبية، بعد تتويج الارجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الإسباني برشلونة في النسخة الأخيرة، قبل الإندماج، بالتقاسم مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

رجعت الفيفا للإنفراد بجوائزها والإنفصال عن مجلة فرانس فوتبول، لكن في حلية جديدة تحت مسمى الأفضل، في مختلف المراكز في الملعب.

أكثر لاعب متوج بالجائزة

توج الفرنسي زين الدين زيدان ببطولة الفيفا الفردية قبل الإندماج مع جائزة مجلة فرانس فوتبول، بثلاث ألقاب في المركز الأول، ويليه رونالدو البرازيلي، بثلاث ألقاب، بفارق إحتلال زيدان المركز الثالث مرتين، ويليه في المركز الثالث البرازيلي رونالدينيو بجائزتين.