"أنا ليا حساب تاني".. رئيس صناعة النواب يهاجم وزير التنمية المحلية بسبب غيابه عن البرلمان«فيديو وصور»

/635108/أنا-ليا-حساب-تاني-رئيس-صناعة-النواب-يهاجم-وزير-التنمية-المحلية-بسبب-غيابه-عن-البرلمانفيديو-وصور

انفعل النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بسبب تغيب وزير التنمية المحلية، وعدم إرسال أحد ينوب عنه بالإجتماع.

وجود تقصير

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بحضور وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع، لمناقشة ملف التشابك والتداخل في الاختصاص بشأن الولاية على الأراضي الصناعية وتخصيصها للأغراض الصناعية بين وزارات: التجارة والصناعة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، مضيفا: ان الإجتماع سيخاطب رئيس المجلس بسبب هذا التقصير.

معتز محمود: ليا حساب تاني

وتابع رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان:" احنا مش جايين هنا عشان نهزر، في حالة طالبها رئيس الجمهورية وهي حالة الشباك الواحد، وعالرغم من ذلك غاب الوزير”.

وأختتم النائب معتز محمود:" انا هيبقى ليا حساب تاني".