/635109/صناعة-النواب-توجيه-رئاسي-بحل-مشكله-التشابك-في-ولاية-الاراضي-الصناعيه

وقال النائب معتز محمود رئيس لجنه الصناعه بمجلس النواب هناك توجيه من القيادة السياسيه في هذا الامر الهام ولكن لا يوجد تعاون بين الوزارات , مطالبا بتفعيل القانون موضحا ، بان هناك تضارب في الولايات وسيكون له مردود سلبي علي الاقتصاد الوطني.

واضاف معتز محمود الي سيتم وزير الإسكان ووزير التنميه المحليه الاسبوع القادم لاستصدار قرار بإنهاء حالة الاشتباك بين الوزارات في الولايه علي الأراضي الصناعيه جاء ذلك خلال اجتماع اللجنه لمناقشة موضوع التشابك والتداخل في الاختصاص بشأن الولاية على الأراضي الصناعية وتخصيصها للأغراض الصناعية بين وزارات: التجارة والصناعة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية.

و قالت أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أنه هناك تواصل دائم مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق، رئيس الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية، بشأن الولاية على الأراضى الصناعية، لافتة إلى أنه جارى العمل على إعداد بروتوكول مشترك بين الوزارتين لتفعيل نصوص القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية.

و اشارت نيفين جامع، إلى أن ملف الولاية على الأراضى الصناعية وتعدد الجهات صاحبة الولاية من أهم الموضوعات التى تخص الصناع، لافتة إلى أن كافة الوزارات تعمل على تفعيل وتطبيق نصوص القانون ولائحته التنفيذية، مطالبة بسرعة الانتهاء من إعداد مسودة البروتوكول بين الصناعة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومناقشته بلجنة الصناعة بمجلس النواب.