النائب أحمد دياب وجها لوجه مع عبدالناصر زيدان في استوديو «دوت الخليج»غدا

/635110/النائب-أحمد-دياب-وجها-لوجه-مع-عبدالناصر-زيدان-في-استوديو-تحيا-مصرغدا

يستضيف موقع «دوت الخليج» في الحادية عشر من مساء غد الأربعاء، ندوة حوارية هامة يحل فيها النائب أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ضيفا على الإعلامي عبدالناصر زيدان رئيس قطاع الرياضة بالموقع، وبحضور الكاتب الصحفي عمرو الديب رئيس تحرير «دوت الخليج» .

وتدور الندوة حول الإنجازات التي تحققت في مجال الرياضة بشكل عام في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والخطط الجديدة التي تنظمها لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ومناقشة كافة القضايا التي تهم الوسط الرياضي المصري، بالإضافة إلى عدد من الملفات والأسرار التي تذاع لأول مرة .

أحمد دياب في ضيافة دوت الخليج

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص موقع دوت الخليج الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي عمرو الديب، على إستضافة رموز الساحة السياسية والرياضية والبرلمانية، ضمن دوره المجتمعي في متابعة القضايا المثارة في الشارع المصري، وتناول ما يجول فى الساحة العامة وما يتصل بالمواطنين بشكل رئيسي.