/635110/النائب-أحمد-دياب-وجها-لوجه-مع-عبدالناصر-زيدان-في-استوديو-تحيا-مصرغدا
يستضيف موقع «دوت الخليج» في الحادية عشر من مساء غد الأربعاء، ندوة حوارية هامة يحل فيها النائب أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ضيفا على الإعلامي عبدالناصر زيدان رئيس قطاع الرياضة بالموقع، وبحضور الكاتب الصحفي عمرو الديب رئيس تحرير «دوت الخليج» .
وتدور الندوة حول الإنجازات التي تحققت في مجال الرياضة بشكل عام في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والخطط الجديدة التي تنظمها لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ومناقشة كافة القضايا التي تهم الوسط الرياضي المصري، بالإضافة إلى عدد من الملفات والأسرار التي تذاع لأول مرة .
أحمد دياب في ضيافة دوت الخليج
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص موقع دوت الخليج الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي عمرو الديب، على إستضافة رموز الساحة السياسية والرياضية والبرلمانية، ضمن دوره المجتمعي في متابعة القضايا المثارة في الشارع المصري، وتناول ما يجول فى الساحة العامة وما يتصل بالمواطنين بشكل رئيسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النائب أحمد دياب وجها لوجه مع عبدالناصر زيدان في استوديو «دوت الخليج»غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.