/635111/خاص-تطورات-مثيرة-حول-مصير-فرجاني-ساسي-مع-الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك – تحفظ على ذكر أسمه - في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج عن مفأجاة بشأن إستمرار فرجاني ساسي مع الفريق خلال الأيام القادمة عقب إنتهاء فترة التوقف الدولي والتي تنتهي بخوض الفريق مباراة الجزائر ضمن الأجندة الدولية لنسور قرطاج.

وقال مصدر مسئول داخل الزمالك لـ دوت الخليج : " عقدنا اتفاق مع اللاعب خلال فترة تواجده مع المننتخب التونسي بشأن كيفية العلاقة بين الطرفين حتى نهاية الموسم الحالي للدوري الممتاز".

وكشف المصدر لـ دوت الخليج : " أتفقنا مع اللاعب على إستمراره داخل صفوف القلعة البيضاء حتى نهاية بطولة الدوري الممتاز والتي يحتل الفريق الأول صدارته بفارق نقاط عن الأهلي وصيف البطولة في ظل حرص إدارة القلعة البيضاء على حصد اللقب الغائب منذ 2014".

وتابع: " الإتفاق نص على إستكمال اللاعب بطولة الدوري الممتاز ثم بعدها ينتقل لأحد الأندية القطرية بداية من موسم الإنتقالات القادمة ، ولا توجد نية لدى اللاعب في الإستمرار بتونس عقب التوقف الدولي ".

مسئول بالزمالك : فرجاني ساسي مستمر مع الزمالك

واختتم: " فرجاني ساسي لم يوقع على عقود إنضمام لأي نادي خلال الفترة الماضية، هو بالفعل عقد بعض الجلسات مع مسئولي النادي القطري لكني أؤكد أنه لم يوقع على عقود الإنضمام لأي نادي ، هو مستمر داخل الزمالك حتى نهاية الدوري الممتاز وبعدها سيرحل عن صفوف القلعة البيضاء طبقا للإتفاق المبرم بيننا وبين اللاعب".

تفاصيل عقد الزمالك الأخير

الجدير بالذكر أن اللاعب أربط أسمه خلال الأيام الماضية بالإنتقال لصفوف نادي الريان القطري قبل أن يعرض مسئولي الفارس الأبيض أخر عرض على اللاعب للتجديد مع الفارس الأبيض في ظل رغبة المجلس في الحفاظ على القوام الأساسي.

وينفرد دوت الخليج بتفاصيل الزمالك الاخير مع فرجاني ساسي من أجل الإستمرار داخل جدران ميت عقبة والتي جاءت كالتالي:

- مليون و400 ألف دولار راتب للاعب خلال فترة تعاقده مع النادي الأبيض وهو نفس الراتب التي يتقاضاه في الوقت الحالي.

- 150 ألف دولار منحة تعاقد للاعب

- 370 ألف دولار قيمة إعلانات يتحصل عليهم اللاعب نظير القيام بحملات إعلانية ودعائية لأحد الشركات الخاصة والتي يرأسها أحد أعضاء مجلس إدارة الزمالك الحالي.