النائب العام يأمر بالطعن على الحكم ببراءة المتهم هيثم كامل أبو على

جدة - نرمين السيد - أمر المستشار حماده الصاوى النائب العام، اليومَ بالطعن بالنقض على حكم "محكمة الجنايات" الصادر فى القضية رقم 2001 لسنة 2021 جنايات أول الغردقة يوم العاشر من شهر مايو الماضى ببراءة المتهم "هيثم كامل أبو على".





وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية لإحرازه جوهرًا مُخدِّرًا بقصد التعاطى، وتسببه خطأً فى قتل فتاة عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين، وقيادته سيارة تحت تأثير مخدِّر، وتعمده السير عكسَ الاتجاه المقرر.

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