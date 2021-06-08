السعودية تمد إقامات المقيمين والزوار تلقائيًا دون الحاجة لمراجعة مقار الجوازات حتي...

في إطار جهود وزارة الهجرة لإعلام المصريين بالخارج بكافة المستجدات، فقد أصدرت المملكة العربية السعودية قرارا في ضوء تعليق حركة الطيران من وإلى المملكة لعدد من الدول، بشأن المتواجدين خارج وداخل المملكة من المقيمين وأصحاب تأشيرات الزيارة.

تضمن القرار تمديد الصلاحيات للإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للزائرين الموجودين خارج المملكة حتى ٣١ /

٧ / ٢٠٢١، تلقائيًا دون الحاجة لمراجعة مقار الجوازات.