وزير الطيران المدني يلتقى سفير دولة الامارات والمدير العام للهيئة العامة للطيران...

استقبل اليوم الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بمكتبه بمقر الوزارة السفير الدكتور / حمد سعيد الشامسى سفير دولة الامارات العربية المتحدة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية والسيد / سيف محمد السويدي مدير الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك والعلاقات الثنائية في مجال الطيران المدني، حيث تناول اللقاء الجهود المشتركة بين مصر والامارات العربية المتحدة لدعم وتنشيط الحركة الجوية، وكذا تم مناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بقطاع الطيران بين البلدين.

بحضور المهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني المصري، والأستاذ باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران للشئون الدولية والإعلام واللواء طارق نصير مستشار الوزير لشئون الآمن.

وفي بداية الاجتماع رحب وزير الطيران بالسادة الضيوف مشيرًا إلى العلاقات التاريخية الوطيدة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات وبخاصة في مجال النقل الجوي،كما شهد اللقاء استعراض اوجه التعاون بين الجانبين في مختلف مجالات الطيران المدنى وبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

و تناول اللقاء الحديث عن تجربة دولتي مصر والإمارات في احتواء أزمة كورونا وتداعياتها، وما قاموا به من جهود لتعافي قطاع الطيران بهما، بالإضافة إلى تبنى البلدين نهج وسياسة واحدة في استئناف حركة السياحة إلى بلادهم في ظل تداعيات هذه الأزمة.