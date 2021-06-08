/635104/التربية-والتعليم-تشكل-غرف-عمليات-لامتحانات-الدبلوم-و2000-مكافأة-لكل-عضو

قرر الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية و التعليم والتعليم الفني ، تشكيل غرف عمليات في مختلف مديريات التربية و التعليم لمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية للعام الدراسي 2020/2021.

مكافأة مالية

ووافق الدكتور طارق شوقي على، صرف مكافأة مالية لكل عضو من أعضاء غرفة عمليات متابعة امتحانات الدبلومات الفنية 2021 بتخصصاتها المختلفة (الصناعي - الزراعي - التجاري - الفندقي) ، حيث بلغت قيمة هذه المكافأة 2000 جنيه فقط عن الدور الأول، و2000 جنيه فقط عن الدور الثاني، وذلك من خلال ميزانية المديرية التعليمية التابع لها هذه الإدارات ودون تحميل الوزارة أي أعباء مالية.

غرف العمليات

وأكد الدكتور طارق شوقي ،وزير التربية والتعليم ، أن الغرف تتشكل من مدير إدارة التعليم الفني بكل إدارة تعليمية أو من ينوب عنه، إضافة إلى مسئول الأمن بالإدارة التعليمية، وعضو من التطوير التكنولوجي بالإدارة.

متابعة سير عملية الامتحان

واشار وزير التربية والتعليم ، الدكتور طارق شوقي، إلى أن مهام غرف عمليات المتابعة تضمنت وصول كراسات الامتحان لمقار اللجان،فضلا عن عودة كراسات الامتحان حتى وصولها لمقرات لجان النظام والمراقبة ، ومتابعة حسن سير العمل بلجان سير الامتحان والعمل على حل جميع المعوقات التي تواجه العمل، و تكون حلقة الوصل بين لجان السير نطاق كل إدارة وغرفة عمليات المديريات التعليمية.

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كما يبدأ جميع أعضاء غرفة العمليات أعمالهم اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 18 يونيو، وحتى نهاية الامتحانات التحريرية، طبقا لجداول امتحانات الدبلومات الفنية المعلنة ، حيث يقوم أعضاء الغرفة بتذليل جميع العقبات التي تعوق سير الامتحانات العملية والمعملية نطاق الإدارة التعليمية.

وتجدر الاشارة إلى أن امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2020/2021 سوف يخوضها 750 ألف طالب وطالبة بنظام 3 و 5 سنوات في التخصصات الصناعية و الزراعية و الفندقية و التجارية.