توصيات صناعة النواب بشأن فض التشابكات في الولاية على الأراضي الصناعية «صور»

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طالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب،برئاسة النائب معتز محمود، بضرورة التنسيق بين الوزارات لحل مشكلات التشابك في ولاية الأراضي الصناعية.

تداخل الاختصاص بشأن الولاية على الاراضي الصناعية

جاء ذلك أثناء مناقشة ملف التشابك والتداخل في الاختصاص بشأن الولاية على الأراضي الصناعية وتخصيصها للأغراض الصناعية بين وزارات: التجارة والصناعة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

وقال النائب معتز محمود، رئيس لجنه الصناعة بمجلس النواب: هناك توجيه من القيادة السياسية في هذا الأمر، متابعا: لكن لا يوجد تعاون بين الوزارات.

منع تضارب الاختصاصات

وشدد النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة، على ضرورة تفعيل القانون لمنع التضارب في الولايات، مشيرا إلى أن التضارب في ولاية الأراضي له مردود سلبي على الاقتصاد الوطني.

وأكد النائب معتز محمود ، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه سيتم مخاطبة وزيرا الإسكان، والتنمية المحلية الأسبوع المقبل، لاستصدار قرار بإنهاء حالة الاشتباك بين الوزارات في الولاية علي الأراضي الصناعية.

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وتجدر الاشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، فى مجموعه مع إحالته لمجلس الدولة ورفع أعمال الجلسات حتي الأحد المقبل.

فلسفة القانون

وتصمن تقرير البرلمان بشأن قانون الطوارئ الطبية بأن مما لا شك فيه أن مصر والعالم شهد في الأونه الأخيرة أزمة صحية كارثية غير مسبوقة من حيث اتساع نطاق انتشارها وجسامة تداعياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ألا وهي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فسياسيا طالت الجائحة دول العالم بأسره ولم تفرق بين حدود سياسية أو قارات أو ثقافات، وامتدت تلك الآثار لتشمل إرغام الدولة على الانعزال أو إغلاق الحدود، واقتصاديا أثرت تلك الأزمة على مكتسبات اقتصادية و تنموية محققة، كما جعلت تلك الأزمة الكثير من الدول تلجأ إلى الحظر الطوعي أو الاختياري للمواطنين، وكشف فيروس كورونا المستجد انهيار كامل لبعض الأنظمة الصحية.