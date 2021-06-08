/635115/شحاتة-أبوزيد-عندنا-فى-أطفيح-والصف-٣٠٨-مصنع-مش-عارفين-يرخصوا-والوزيرة-تعد-بالحل-فورا-صور-وفيديو

تحدث النائب شحاتة أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة، بمجلس النواب، عن أزمة تقنين أوضاع 308 مصنع فى أطفيح بالجيزة.

وقال أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، شحاتة أبو زيد، خلال حديثه باجتماع اللجنة:" لدينا فى مدينة «أطفيح» بالجيزة 308 مصنع غير قادرين على إصدار تراخيص لهم حتى الآن، حيث أن أمر التقنين متنازع عليه ما بين وزارة التنمية المحلية والصناعة، وأيضًا المجتمعات العمرانية.

موقع دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما دار فى اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، حيث نادى أمين سر لجنة الصناعة، شحاتة أبو زيد بحق رؤساء المصانع بأطفيح فى تقنين أوضاعهم.

شحاتة أبو زيد مناديًا بمطالب أصحاب مصانع أطفيح

وتابع أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، شحاتة أبو زيد، خلال حديثه، أمام وزيرة الصناعة، نيفين جامع:" تلك المصانع الموجود فى مدينة أطفيح موجود بها كهرباء وغاز، ومتوافر فيها كافة المرافق والخدمات، ولكن مشكلتها الوحيدة هو عدم وجود رخصة".

كما أشار أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، شحاتة أبو زيد، إلى أن قرار وقف تراخيص البناء الذى أصدرته الدولة ساهم فى تعطيل كامل لتلك المصانع التى تدخل الآن فى مرحلة الإنشاء، رغم محاولتهم الاستفادة من المبادرة الرئاسية الخاصة بنسبة الـ 5%.

وألمح عضو مجلس النواب، شحاته أبو زيد، إلى تلك المنطقة الصناعية لابد من التدخل بها وحل الأزمة، لأنها ستساهم فى دعم وتطوير الصناعة بشكل مباشر.

وزيرة التجارة، نيفين القباج، تعد أمين سر الصناعة بالتدخل وتقنين المصانع

واستجابة وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، لمطلب أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، شحاتة أبو زيد، بشأن تلك المصانع الذى تحتاج إلى تقنين، حيث أكدت إنها ستوجه لجنة مختصة للنزول للمنطقة وتحديد نشاط العاملين، ومن ثم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لإصدار تراخيص عاجلة لهم.