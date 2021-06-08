نقل النواب تناقش طلب إحاطة بشأن إهمال أعمال توسعة طريق أسيوط الغربي«صور»

/635116/نقل-النواب-تناقش-طلب-إحاطة-بشأن-إهمال-أعمال-توسعة-طريق-أسيوط-الغربيصور

اجتمعت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة، وذلك لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد ثابت بشأن إهمال الشركة المنفذة لأعمال توسعة طريق أسيوط الغربي وعدم اتباعها إجراءات وإرشادات السلامة والصحة المهنية.

توسعة طريق اسيوط الغربي

وأوضح النائب محمد ثابت، عضو مجلس النواب ومقدم الطلب، أن هذا الطريق يربط محافظات الصعيد بالقاهرة ويستخدمه آلاف المواطنين يوميا، والذي يتم العمل به بدون إرشادات السلامة المهنية فى العمل رغم كثرة التحويلات الموجودة على هذا الطريق، مما يؤدى إلى حوادث يوميا خصوصا أثناء الليل.

الحوادث المرورية

وأشار النائب محمد ثابت ، عضو مجلس النواب، إلي أن هذا الطريق وقع عليه الحادث المروع الذى حدث منذ شهرين عند مدخل محافظة الفيوم بمقابل قرية منشأة الجمال التابعة لمركز طامية محافظة الفيوم، إثر انقلاب سيارة نقل كبيرة تحمل مواد ملتهبة خطرة، مما أدى إلى اصطدام سيارة أجرى وأخرى ملاكى بها وبالحمولة المسربة منها مما أدى إلى وفاة 9 أشخاص وإصابة 9 آخرين بحروق تصل نسبتها إلى 65٪، كل ذلك بسبب إهمال الشركة المنفذة بعدم اتباعها الإجراءات اللازمة قانونيا بمواقع العمل وتحويلات الطرق بسبب أعمال التوسعة.

الهيئة المركزية للمشروعات

وعقب المهندس حسام بدر الدين، رئيس الهيئة المركزية للمشروعات بالهيئة العامة للطرق والكبارى، بأنه سوف يتم التواصل مع الشركة المسئولة عن الحادث وتعويض المصابين وأهالى المتوفيين فى الحادث الأليم.

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وأوصت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بضرورة التشديد من الهيئة على جميع الشركات باتباع كافة الإجراءات والإرشادات والعلامات الإرشادية، وذلك للمحافظة على أرواح المواطنين، ومتابعة تنفيذ تلك الأعمال عن طريق مديريات الطرق والوحدات المحلية، وإذا كان هناك تقصير يتم اللجوء للهيئة العامة للطرق.

ودعت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، إلي ضرورة تثبيت العلامات الإرشادية على الطريق بدءاً من الغد والانتهاء منها فى 1/7/2021، وتعويض الأهالى بالمبلغ المالية من الشركة المنفذة.