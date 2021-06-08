/635117/تحول-لوكر-مخدرات-وفاحشة-نقل-النواب-توصى-بنقل-تبعية-وحدة-الطرق-بصفط-اللبن-لهيئة-الإسعاف

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام المندوه، بشأن استغلال مبنى وحدة الطرق والكبارى أسفل كوبرى صفط اللبن بالجيزة، كوحدة إسعاف تخدم الطريق والمنطقة.

كوبري صفط اللبن

واستعرض النائب حسام المندوه، طلب الإحاطة، موضحا ان وحدة الطرق والكبارى الموجودة أسفل صفط اللبن، أصبحت مهجورة ولاتستخدم من جانب الهيئة، وتحولت الى مرتع للمخدرات والفاحشة، مشيرا الى وجود صور وفيديوهات تؤكد ذلك.

وأضاف النائب حسام المندوه، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، ان هيئة الإسعاف أكدت ان ذلك المكان يعد مثاليا، لانشاء وحدة اسعاف تخدم الطريق والمنطقة، وتابع النائب حسام المندوه، المندوه، ان حال عدم استغلال ذلك المكان في أي أمر هام للمواطنين، يكون عدم وجوده أفضل، نظرا لانه يستخدم في أمور ضارة بالمجتمع ولا أخلاقية.

وأوضح عضو مجلس النواب، الدكتور حسام المندوه، ان تواصل مع مسئولي الهيئة، دون رد، كما قامت محافظة الجيزة بمخاطبة الهيئة دون رد أيضا.

ومن جانبه عقب ممثل الهيئة العامة للطرق والكبارى، بأن ذلك الأمر يتعلق بقرار من وزير النقل، مؤكدا انهم كهيئة سيعدون مذكرة للعرض على الوزير.

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وأوصت لجنة النقل، برئاسة النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، بالتواصل مع محافظة الجيزة لاعداد محضر معاينة للمكان، وارسال صورة الخطاب الموجه من المحافظة للهيئة، وصورة خطاب هيئة الإسعاف، وإرسالهم الى وزير النقل، لتسهيل إجراءات نقل تبعية ذلك المكان لهيئة الإسعاف.