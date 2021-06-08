/635118/تصل-لـ-1053-زيادات-جديدة-لاصحاب-المعاشات-في-أول-يوليو-المقبل

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن صرف الزيادة الجديدة للمعاشات سيبدأ صرفها يوم 1 يوليو المقبل، كما أنه سيتم زيادة المرتبات بداية من 20 يوليو المقبل، أي أنه سيتم صرف الزيادات مع مرتبات يوليو المقبل.

وأضاف الدكتور محمد معيط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، والذي يُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك نوعين من الزيادات، أولهما الزيادة للعلاوة الدورية وهي تصرف للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية تصرف بحد أدنى 75 جنيه، والغير مخاطبين والأطباء والمدرسين والدكاترة الجامعيين تصل العلاوة لـ13%.

زيادات مرتقبة

وأوضح أنه للمخاطبين بالخدمة المدنية أو غير المخاطبين يكون لهم حافز إضافي يبدأ من 175 جنيه للدرجة السادسة والخامسة والرابعة، والدرجة الثالثة 225 والدرجة الثانية 275 والاولى 325، فيما تصل لـ400 جنيه للدرجات الوظيفية الأخرى، مشددًا على أن هناك 10 مليون مواطن من المعاشات يحصلون على زيادة المعاش، منوهًا على أن هذه الزيادات تكلف الدولة بخصوص زيادة المرتبات والترقيات بإجمالي 28 مليار جنيه.

وتتمثل قيمة الزيادات في المعاشات وفقا لرئيس هيئة التامينات الإجتماعية اللواء جمال عوض في الأتي:

الحد الأدنى للزيادة هو 130 جنيهًا للذي يحصل على الحد الأدنى للمعاش وهو 900 جنيه، أو من يحصل على معاش ألف جنيه شهريًا.

كمات ترتفع هذه الزيادة إلى 260 جنيهًا في حال كان يحصل على معاش ألفي جنيه، وتبلغ 390 جنيهًا في حال كان يحصل صاحب المعاش على 3 آلاف جنيه شهريًا.

وتستمر هذه الزيادة في الارتفاع لتصل إلى 1053 جنيهًا وهو الحد الأقصى للزيادة المقررة لمن يحصلون على معاش شهري 8 آلاف جنيه فما فوق.