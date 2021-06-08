/635120/تصريحات-مثيرة-من-أمير-عزمي-مجاهد-عن-مدير-تعاقدات-الزمالك

أثار امير عزمي مجاهد مدرب الزمالك والبنك الأهلي السابق الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن شبه مدير التعاقدات داخل القلعة البيضاء بشخصية " عبدة مشتاق" الأمر الذي أثار الجدل بين جماهير الفارس الأبيض والغضب بين أعشاء مجلس القلعة البيضاء.

وكتب أمير عزمي مجاهد : " بالمناسبة كل نادي في لجنة تعاقدات نفسي أعرف مين في النادي حاليا مدير تعاقدات ولا مين بيتفاوض الشخصية بتفرق في التفاوض والتعاقد مش لازم الواحد يكون شغال بأجر عشان يخدم النادي".

أمير عزمي مجاهد يشبه مدير تعاقدات الزمالك بـ عبدة المشتاق

وتابع أمير: "النادي خيروا علي الجميع مش عيب تطلب من نجم يكون محبوب من الجميع يتفاوض مع لاعب مش تجبلي عبده مشتاق يتفاوض" ، الأمر الذي أثار التساؤل على الشخصية التي ذكرها أمير ويستعرض دوت الخليج اهم المعلومات عنه:

يعد «عبده مشتاق» شخصية خيالية من إختراع الكاتب الصحفي الساخر أحمد رضا ، وهو يصوره بأنه حاصل على دكتوراه في قيادة الشعوب من جامعة «هارفارد»، أشاد به عدد من رؤساء الدول.

أمير مجاهد ينتقد موقف رجال أعمال الزمالك

وهو شخص دائما متفائل ويسعى للوصول لكرسي أحد الوزرات، وعبر عن نفسه بمقولة خيالية للرئيس الفرنسي : "لو لم أكن فرنسيًا لوددت أن أكون مصريًا واسمي عبده مشتاق" .

وغضب بعض أعضاء لجنة الزمالك الحاليين بسبب وصف أمير عزمي مجاهد لمدير تعاقدات النادي بشخصية " عبدة مشتاق" ليبرر مدرب الزمالك السابق الموقف قائلا : "تفسير عبده مشتاق لا اقصد حد من اللجنة كل الاحترام لشخصهم للتوضيح فقط كل الاحترام لجميع الشخصيات".

على جانب أخر انتقد أمير عزمي موقف بعض رجال أعمال الزمالك قائلا : " بالنسبة لرجال الأعمال الزملكاوية لاحس ولا خبر يظهروا بس لو الزمالك خد بطولة يقولك انا زملكاوي".

وتابع أمير: "لكن لما الزمالك يكون في أزمة مالية ولا حس ولا خبر أتمني ٤ أو ٥ رجال أعمال زملكاوية من العيار الثقيل يقفوا مع النادي، ويتعرف أنهم ساعدوا النادي بس المهم رجال الأعمال دول يكونوا ملمهش في الإنتخابات".