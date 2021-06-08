/635121/الكاف-يقترح-15-ألف-متفرج-بنهائي-دوري-أبطال-أفريقيا

قدم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مقترحا لاتحاد الكرة المغربي، لحضور 15 ألف متفرج في نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي سيحتضنه المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء أي بنسبة 30 في المئة، من اتساع ملعب المباراة.

وأكدت صحيفة المنتخب المغربية، أن الاتحاد المغربي لكرة القدم ينتظر الحصول على إذن موافقة السلطات المغربية، للسماح بدخول الجمهور لمركب محمد الخامس بعد أن كانت قد سمحت بفتح الفضاءات العمومية بنسبة مئوية محددة.

وأوضحت أن "كاف" يسعى الحصول على موافقة السلطات المغربية للحضور الجماهيري كما فعلت في الأحداث الإفريقية الأخيرة.

موعد مباراة الأهلي والترجي

يلتقي الأهلي والترجي التونسي في لقاء ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالأراضي التونيسية، في التاسع من يونيو الجاري، وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة مساء، ويشهد على اللقاء ملعب 14 جانفي.

حين قرر الجهاز الفني بالنادي الأهلى إصطحاب محمد مجدى أفشة ضمن بعثة الفريق المسافرة إلى تونس يوم 15 من الشهر الجارى استعدادا لمواجهة الترجى في مبارة الذهاب من نصف نهائي بطولة إفريقيا، وطمأن أحمد أبوعبلة طبيب الفريق الجهاز الفني بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى على أن أفشة سيكون جاهزا لمباراة الترجى .

نتيجة مباراة الأهلي ونهضة البركان

من جانب آخر خاطب النادى الأهلى مسئولي الاتحاد الأفريقي "كاف " من أجل الحصول على المكافأة الخاصة ببطولة السوبر الإفريقي والمقدرة بنحو 200 ألف دولار، بعد الفوز على نهضة البركان بنتيجة هدفين دون رد.

دخل الاهلي مباراة السوبر الإفريقي، كبطل دوري أبطال أفريقيا، أمام نهضة البركان المغربي، حامل بطولة الكونفيدرالية، توج الأهلى ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد فوزه على فريق نهضة بركان المغربى في المباراة التي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة .