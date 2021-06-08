/635122/أشغال-شاقة-في-الزمالك-استعدادا-لضغط-المباريات-صور

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي، وأشرف الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون على تدريب اللاعبين قبل بدء المران الجماعي.

ويرغب الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، في الوصول إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية قبل استئناف بطولة الدوري الممتاز.

ويلتقي الفريق مع نظيره أسوان، في اللقاء المقرر له 17 يونيو الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري المصري الممتاز.

جلسة كارتيرون مع لاعبي الفريق

ومن جانب آخر عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشهدت الجلسة حديثا سريعا من كارتيرون مع اللاعبين حول الفقرات الفنية والبدنية المراد تنفيذها خلال مران اليوم، حيث حرص كارتيرون على تشجيع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات.

فرجاني ساسي يغادر الزمالك

أنهى ساسي التعاقد مع أحد الأندية القطرية للانتقال لها بداية من يوليو المقبل، رافضًا الإفصاح عن وجهته، وحسم ما إذا كان سينتقل إلى أي من الدحيل أو الريان القطريين.

وينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك بنهاية يونيو الجاري، ليتم ثلاثة مواسم داخل القلعة البيضاء، بعدما ارتدى الفانلة البيضاء في يوليو من عام 2018، وقدم الكثير من العطاء للنادي في خلال الثلاث مواسم.

ورفض فرجاني ساسي كل المحاولات التي بذلها معه مسؤولو الزمالك من أجل الاستمرار وتمديد تعاقده مع الزمالك أو على أقل تقدير الاستمرار مع الفريق لستة أشهر مقبلة، والرحيل في يناير المقبل، إلا أن فرجاني ساسي تمسك بموقفه الرافض لفكرة تمديد التعاقد لستة أشهر.

فيما أعلن مسؤولو الزمالك في وقت سابق أن التونسي فرجاني ساسي يرغب في الحصول على ثلاثة ملايين يورو خلال الموسم الواحد في عقده الجديد، وهو المبلغ الذي يراه مسؤولو الزمالك مبالغًا فيه إلى حد كبير.

وفي وقت سابق تقدم فرجاني ساسي بشكوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب عدم حصوله على مستحقاته لدى الزمالك منذ فترة طويلة.