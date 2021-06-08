النشرة المرورية: زحام بكوبرى الدقى .. لطفى السيد بديلا عن محور الفنجرى

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المذاع على "الراديو 9090"، من تقديم الإعلامية شيماء حافظ والإعلامى محمد نشأت، أن محافظة الإسكندرية شهدت بعض الكثافات المرورية بمنطقة فيكترا مانويل، كما انحسرت الأحجام المرورية بالكورنيش عند منطقة شارع سوريا حتى مناطق جليم.

وتابع :"انحسرت الأحجام بمدينة المنصورة فى شارع جيهان والمتجه إلى حى الجامعة، أما محافظات الوجه البحرى والقبلى تعمل فيها الحركة المرورية بشكل طبيعى ومرضى، وبالنسبة لقطاعات الطرق الدائرية تشهد سيولة مرورية ما عدا مناطق الأعمال أعلى مناطق المرج، والمتجه إلى المنيب".

وأشار إلى أن الطرق فى محافظة الجيزة تعمل بشكل طبيعى ما عدا منزل كوبرى الدقى ويفضل سلوك شارع السودان، أما محافظة القاهرة ظهرت فيها بعض الكثافات المرورية عند منزل كوبرى الفردوس والمتجه إلى مناطق نفق الأزهر بسبب تعطل سيارة، كما شهد شارع صلاح سالم ظهور بعض الأحجام عند منطقة الجهاز المركزى، وطالب صابر الابتعاد عن محور الفنجرى وسلوك شارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.