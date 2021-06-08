إطلاق المرحلة الثانية لمشروع مكافحة الاتجار بالبشر وحملة مهاجرون واعون

جدة - نرمين السيد - أطلقت اللجنة الوطنية التنسيقسة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، المرحلة الثانية من مشروع "دعم عمل اللجنة الوطنية التنسيقية لتعزيز البيئة الآمنة فى مصر ومكافحة الاتجار بالبشر"، اليوم الثلاثاء، بوزارة الخارجية، بالإضافة إلى إطلاق الجزء الثانى من حملة مهاجرون واعون "Aware Migrants" للتوعية بمخاطر قضية الهجرة غير الشرعية فى القارة الإفريقية.





حضر الحفل السفير إيهاب بدوى، مساعد وزير الخارجية لشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولى، والسفير جيامباولو كانتينى، سفير إيطاليا، والسفير كرستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى ولوران دى بوك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة.

وأوضحت السفيرة نائلة جبر، رئيس للجنة الوطنية التنسيقية، فى كلمتها أن مصر تسعى إلى القضاء على جريمتى الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، من خلال الإنفاذ الكامل للقانون، والحرص على عدم إفلات الجناة من العقاب، والعمل على رفع مستوى الوعى العام بمخاطر تلك الجرائم وتعزيز منظومة خدمات الحماية الوطنية للضحايا.

كما أكدت السفيرة على أن الحكومة المصرية تولى عناية خاصة بحماية الضحايا وتعمل على توفير كافة خدمات الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية اللازمة لهم، مما يسهم فى إعادة إدماجهم فى بشكل طبيعى مما يحقق أمن الفرد وسلامة المجتمع.

وثمنت السفيرة نائلة جبر الجهود المبذولة والتعاون المثمر ما بين جميع الجهات الوطنية والشركاء الدوليين الأمر الذى يعد بمثابة حجر أساس للقضاء على تلك الجرائم النكراء.

يذكر أن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ستعمل على تنفيذ هذه المشروعات بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، وبدعم من الاتحاد الأوروبى والجمهورية الإيطالية.