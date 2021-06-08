جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، أنه فى إطار جهود الوزارة لإعلام المصريين بالخارج بكافة المستجدات، فقد أصدرت المملكة العربية السعودية قرارا فى ضوء تعليق حركة الطيران من وإلى المملكة لعدد من الدول، بشأن المتواجدين خارج وداخل المملكة من المقيمين وأصحاب تأشيرات الزيارة.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهجرة: السعودية تمد إقامات المقيمين والزوار تلقائيًا حتى 31 يوليو المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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