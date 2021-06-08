وزيرة الصحة : الرئيس السيسى مهتم بالارتقاء بمنظومة التعليم الطبى المهنى 

جدة - نرمين السيد - التقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، أعضاء اللجنة العليا للتخصصات الطبية "الزمالة المصرية"، بتشكيلها الجديد، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبى المهنى.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام التوعية، والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة وجهت الشكر للدكتور مجدى الصيرفى، الأمين العام السابق للجنة العليا للتخصصات الطبية لما قدمه من جهود كبيرة خلال الفترة الماضية بتتطوير الزمالة المصرية، متمنية له مواصلة النجاح فى مهام عمله الجديد مستشارًا لوزير الصحة والسكان لشؤون العلاقات العلمية الدولية والنشر العلمى.

وأضاف مجاهد أن الوزيرة هنأت الدكتور حسام حسنى، لتكليفه بمنصب الأمين العام للجنة العليا للتخصصات الطبية بجانب عمله مستشارًا للوزير للتمييز الإكلينيكى لمستشفيات وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، ورئيسًا للجنة العلمية لمكافحة كورونا، كما هنأت مساعدى الأمين العام سواء من داخل وزارة الصحة أو من الجامعات المصرية، مؤكدة لهم أهمية العمل كفريق واحد لاستمرار النهوض بالتعليم المهنى للأطباء مما ينعكس على الارتقاء بمنظومة صحية قوية وفقًا لرؤية القيادة السياسية.

وتابع: "الوزيرة أكدت اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى للارتقاء بمنظومة التعليم الطبى المهنى بما ينعكس على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، كما أكدت دعمه وتقديره لجهود الأطقم الطبية لدورهم الهام فى تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، موضحة أن جيل شباب الأطباء هم نواة تقديم الرعاية الصحية للمواطنين ضمن المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة فى القطاع الصحى".

وأضاف أن الوزيرة أكدت على التوزيع العادل للأطباء من مدبى ومتدربى الزمالة المصرية بالمستشفيات، وفقًا لنموذج ومعايير التوزيع فى هذا الشأن، بما يساهم فى توافر القوى البشرية بجميع المستشفيات وبما يساهم فى النهوض بالعملية التدريبية، كما وجهت بالإسراع من اعتماد المستشفيات بأقسامها المختلفة ضمن برنامج الزمالة المصرية لتوزيع الأطباء عليها.

ولفت مجاهد إلى أن الوزيرة وجهت بسرعة الانتهاء من الرسومات الفنية والهندسية لتأسيس المعهد القومى للتعليم الطبى المهنى وبحوث الصحة العامة بالعاصمة الإدارية، بالتعاون مع كلية طب جامعة هارفارد الأمريكية، ضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم الطبى المهنى للارتقاء بالمنظومة الصحية فى مصر.

وذكر مجاهد أن الوزيرة أكدت أنه سيتم تأسيس المعهد القومى للتعليم الطبى المهنى بأعلى مستويات التكنولوجيا الحديثة وتقنيات الجودة، لإتاحة فرص التدريب والبحث العلمى لكل الأطباء فى مصر خاصة أطباء الزمالة المصرية وفقًا لأحدث النظم التعليمية للأطباء.