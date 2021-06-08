وأشارت منظمة تنمية المرأة، فى بيان أصدرته، اليوم الثلاثاء، إلى أن تلك التوجيهات جاءت خلال اجتماع الرئيس السيسى أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة ورئيسة المجلس الوزارى لمنظمة تنمية المرأة فى مصر.
وأعرب السفير إيهاب فوزى عن شكره وامتنانه للرئيس السيسى لما يوليه من اهتمام كبير لـ"منظمة تنمية المرأة" منذ خطواتها الأولى وحتى دخولها حيز النفاذ، ومتابعته الدقيقة لجميع مراحل استضافة مصر المقر الدائم للمنظمة، بما فى ذلك تخصيص مبنى مستقل متكامل ليكون مقرًا للمنظمة مع تأثيثه وتزويده بكافة الخدمات اللازمة.
وأوضح أن قرار تحمل مصر تسديد حصة المساهمات السنوية للدول الأقل نموًا فى المنظمة، هو قرار بالغ الأهمية ويؤكد حرص مصر على دعم المنظمة وإعطائها دفعة قوية للأمام، ويساهم فى تذليل جميع العقبات أمام عملها، فضلا عن أن توجيهات الرئيس السيسى تؤكد على مساندة مصر لقضايا المرأة فى الدول الإسلامية، مما يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة فى مجتمعاتنا الإسلامية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تنمية المرأة تشيد بقرار الرئيس بتسديد مصر حصة مساهمات الدول الأقل نموًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.