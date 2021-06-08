تنمية المرأة تشيد بقرار الرئيس بتسديد مصر حصة مساهمات الدول الأقل نموًا

جدة - نرمين السيد - وجَّه السفير إيهاب فوزى نائب المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى على توجيهاته بتحمل مصر سداد حصة المساهمات السنوية للدول الـ22 الأقل نمواً فى المنظمة، سواء التى صادقت على النظام الأساسى وانضمت بالفعل، أو تلك التى لم تصادق وفى طريقها للانضمام.





وأشارت منظمة تنمية المرأة، فى بيان أصدرته، اليوم الثلاثاء، إلى أن تلك التوجيهات جاءت خلال اجتماع الرئيس السيسى أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة ورئيسة المجلس الوزارى لمنظمة تنمية المرأة فى مصر.

وأعرب السفير إيهاب فوزى عن شكره وامتنانه للرئيس السيسى لما يوليه من اهتمام كبير لـ"منظمة تنمية المرأة" منذ خطواتها الأولى وحتى دخولها حيز النفاذ، ومتابعته الدقيقة لجميع مراحل استضافة مصر المقر الدائم للمنظمة، بما فى ذلك تخصيص مبنى مستقل متكامل ليكون مقرًا للمنظمة مع تأثيثه وتزويده بكافة الخدمات اللازمة.

وأوضح أن قرار تحمل مصر تسديد حصة المساهمات السنوية للدول الأقل نموًا فى المنظمة، هو قرار بالغ الأهمية ويؤكد حرص مصر على دعم المنظمة وإعطائها دفعة قوية للأمام، ويساهم فى تذليل جميع العقبات أمام عملها، فضلا عن أن توجيهات الرئيس السيسى تؤكد على مساندة مصر لقضايا المرأة فى الدول الإسلامية، مما يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة فى مجتمعاتنا الإسلامية.