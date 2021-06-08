جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان للشركة أنه سيتم غدا تسيير 37 رحلة دولية إلى كل من بغداد، أكرا، الدوحة، لندن، باريس، روما، دبى، إسطنبول، أمستردام، موسكو، أبوظبى، ميلانو، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، أديس أبابا، واشنطن، و10 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم، بالإضافة إلى 5 رحلات شحن جوى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غدا.. مصر للطيران تسير 52 رحلة جوية دولية وداخلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.