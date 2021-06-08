وزيرا الطيران والسياحة يلتقيان بعدد من المستثمرين

جدة - نرمين السيد - التقى محمد منار وزير الطيران المدنى، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، بعدد من المستثمرين فى مجال السياحة بمقر وزارة الطيران بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى، والدكتورة غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار ولفيف من قيادات الوزارتين، وذلك لبحث سبل التعاون من أجل تنشيط الحركة الجوية والسياحية الداخلية إلى مطارات الجذب السياحى بجمهورية مصرالعربية.





جاء ذلك فى إطار خطة الحكومة المصرية لدعم قطاعى الطيران والسياحة ودفع عجلة التنمية وزيادة معدلات الدخل القومى.

ورحب وزير الطيران بالدكتور خالد العنانى، والمستثمرين وأثنى على التعاون والتنسيق الفعال بين قطاعى الطيران والسياحة لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى المقاصد الجذب السياحى، كما أشاد بالدور الفعال الذى تقوم به القيادة السياسية من خلال تشجيع الاستثمارات وتقديم الدعم الكامل لهم، مضيفاً بأن وزارة الطيران تسعى لمنح العديد من التيسيرات المناسبة للمستثمرين من أجل تحفيز الحركة السياحية والعمل على تذليل التحديات التى تواجههم.

من جانبه، أشاد وزير السياحة والآثار بالتناغم والتعاون المثمر والدائم بين وزارتى الطيران والسياحة لدعم خطط الدولة فى تنشيط حركة السياحة والسفر وإطلاق المبادرات المشتركة التى تساهم فى تحفيز الحركة السياحية خاصة فى ظل الظروف الراهنة التى يشهدها القطاعين نتيجة لتداعيات أزمة فيروس كورونا على مرفقى الطيران والسياحة على المستوى العالمى، مؤكداً على حرص وزارة السياحة والآثار على تقديم كل سبل الدعم للقطاع لدفع الحركة السياحية.

كما وجه المستثمرون الشكر والتقدير لوزارتى الطيران المدنى والسياحة على الجهود الكبيرة التى تقوم بها الوزارتين لتقديم جميع التسهيلات للقطاع السياحى، مشيدين بالمبادرات التى قامت بها وزارة الطيران المدنى بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، لتشجيع السياحة مما يؤكد على مدى التكامل والتناغم بين القطاعين للنهوض بمكانة الدولة المصرية.

وناقشا خلال الاجتماع العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعدد من المشروعات الجديدة التى عرضها المستثمرين على الوزراء، كما تم بحث آليات تنفيذها، ومناقشة كل التسهيلات من جانب وزارتى الطيران والسياحة وتذليل العقبات، وقد تم الاتفاق على وضع خطة استراتيجية لجذب أعداد كبيرة من السائحين من مختلف أنحاء العالم خصوصًا فى ظل الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطارات المصرية والمقاصد السياحية، كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات مع جميع الجهات المعنية بصورة دورية للوقوف على أخر المستجدات ومتابعة الإجراءات مع جميع الجهات.