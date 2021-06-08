يورو 2020.. الجدول الكامل لمواعيد مباريات مرحلة المجموعات بأمم أوروبا "إنفو"

يترقب الملايين من عشاق الكرة الأوروبية حول العالم، انطلاق منافسات كأس أمم أوروبا يورو 2020، فى الفترة ما بين 11 يونيو إلى 11 يوليو 2021، حيث تتجه الأنظار صوب ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، فى مباراة الافتتاح للبطولة التى ستجمع منتخبي إيطاليا وتركيا، في تمام الساعة 9 مساء بعد غد الجمعة. ونستعرض جدول مواعيد مباريات مرحلة المجموعات "يورو 2020" : مواعيد مباريات الجمعة 11 يونيو الجولة 1 تركيا × إيطاليا – 9 مساء – ملعب الأولمبيكو (روما).. المجموعة الأولى

ويلز × سويسرا – 3 عصرا - ستاد باكو الأولمبي - المجموعة الأولى الدنمارك × فنلندا – 6 مساء - ستاد باركن (كوبنهاجن) – المجموعة الثانية بلجيكا × روسيا – 9 مساء - ملعب سان بطرسبرج – المجموعة الثانية مواعيد مباريات الأحد 13 يونيو إنجلترا × كرواتيا – 3 عصرا – ملعب ويمبلى – المجموعة الرابعة النمسا × مقدونيا الشمالية – 6 مساء – ملعب أرينا ناسيونالا – المجموعة الثالثة هولندا × أوكرانيا - 9 مساء - يوهان كرويف أرينا - المجموعة الثالثة

مواعيد مباريات الاثنين 14 يونيو التشيك × اسكتلندا – 3 عصرا – ملعب هامبدن بارك – المجموعة الرابعة بولندا × سلوفاكيا – 6 مساء – ملعب سان بطرسبرج – المجموعة الخامسة إسبانيا × السويد - 9 مساء - ملعب لا كارتوخا - المجموعة الخامسة

مواعيد مباريات الثلاثاء 15 يونيو المجر × البرتغال – 6 مساء - ملعب بوشكاش أرينا.. لمجموعة السادسة ألمانيا × فرنسا – 9 مساء – ملعب إليانز آرينا.. المجموعة السادسة مواعيد مباريات الأربعاء 16 يونيو

فنلندا × روسيا – 3 عصرا – ملعب سان بطرسبرج – المجموعة الثانية تركيا × ويلز – 6 مساء - ستاد باكو الأولمبي – المجموعة الأولى إيطاليا × سويسرا – 9 مساء – ملعب الأولمبيكو (روما) - المجموعة الأولى مواعيد مباريات الخميس 17 يونيو أوكرانيا × مقدونيا الشمالية – 3 عصرا – ملعب أرينا ناسيونالا – المجموعة الثالثة الدنمارك × بلجيكا – 6 مساء - ستاد باركن (كوبنهاجن) – المجموعة الثانية هولندا × النمسا - 9 مساء – يوهان كرويف أرينا – المجموعة الثالثة مواعيد مباريات الجمعة 18 يونيو السويد × سلوفاكيا – 3 عصرا – ملعب سان بطرسبرج – المجموعة الخامسة كرواتيا × التشيك – 6 مساء - ملعب هامبدن بارك – المجموعة الرابعة إنجلترا × اسكتلندا - 9 مساء – ملعب ويمبلى – المجموعة الرابعة مواعيد مباريات السبت 19 يونيو المجر × فرنسا – 3 عصرا – ملعب بوشكاش آرينا – المجموعة السادسة البرتغال × ألمانيا – 6 مساء – ملعب اليانز آرينا – المجموعة السادسة إسبانيا × بولندا - 9 مساء – ملعب لا كارتوخا – المجموعة الخامسة مواعيد مباريات الأحد 20 يونيو الجولة 3 سويسرا × تركيا – 6 مساء – ملعب باكو الأولمبى – المجموعة الأولى إيطاليا × ويلز – 6 مساء – ملعب الأولمبيكو (روما) – المجموعة الأولى مواعيد مباريات الاثنين 21 يونيو مقدونيا الشمالية × هولندا – 6 مساء – يوهان كرويف آرينا – المجموعة الثالثة أوكرانيا × النمسا – 6 مساء - أرينا ناسيونالا – المجموعة الثالثة روسيا × الدنمارك – 9 مساء - ملعب باركن (كوبنهاجن) – المجموعة الثانية فنلندا × بلجيكا - 9 مساء – ملعب سان بطرسبرج – المجموعة الثانية مواعيد مباريات الثلاثاء 22 يونيو كرواتيا × اسكتلندا – 9 مساء – ملعب هامبدن بارك – المجموعة الرابعة التشيك × إنجلترا - 9 مساء – ملعب ويمبلى – المجموعة الرابعة مواعيد مباريات الأربعاء 23 يونيو سلوفاكيا × إسبانيا – 6 مساء - ملعب لا كارتوخا – المجموعة الخامسة السويد × بولندا – 6 مساء – ملعب سان بطرسبرج – المجموعة الخامسة ألمانيا × المجر – 9 مساء – ملعب اليانز ارينا – المجموعة السادسة البرتغال × فرنسا - 9 مساء – ملعب بوشكاش ارينا - المجموعة السادس

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يورو 2020.. الجدول الكامل لمواعيد مباريات مرحلة المجموعات بأمم أوروبا "إنفو" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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