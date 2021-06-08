"التعاون الإسلامى" تشيد بمبادرة الرئيس السيسى فى دعم قضايا تمكين المرأة

أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم الثلاثاء، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحمل مصر تسديد حصص المساهمات السنوية للدول الأقل نمواً فى منظمة تنمية المرأة، وتخصيص مبنى خاص مستقل ومتكامل كمقر لمنظمة تنمية المرأة الوليدة وتزويده بكل الخدمات اللازمة.

وأكد العثيمين - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن هذه الخطوة التى اتخذها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تعد إبرازاً للدور الفعال الذى تقوم به جمهورية مصر العربية فى دعم قضايا تمكين المرأة والنهوض بوضعها فى العالم الإسلامي، واستمرارا لجهود مصر فى دعم جميع أنشطة منظمة التعاون الإسلامي.

ونوه بالجهود التى تبذلها مصر بالتعاون مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى لاستضافة الدورة الثامنة للمؤتمر الوزارى لمنظمة التعاون الإسلامى للمرأة، والدورة الاستثنائية الثانية لمجلس منظمة تنمية المرأة فى الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، المزمع عقدها خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 8 يوليو القادم، فى العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة.

ودعا الأمين العام، الدول الأعضاء - التى لم تصادق بعد على النظام الأساسى لمنظمة تنمية المرأة - للإسراع فى إنهاء إجراءات المصادقة والانضمام إلى هذه المنظمة المتخصصة، التى يرجى أن تسهم فى تمكين المرأة وتفعيل دورها فى عملية التنمية فى الدول الأعضاء.