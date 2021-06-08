بأقساط على 15 سنة .. اقبال كبير لحجز وحدات مشروع مدينة "نور" ( صور )

شهد اليوم الأول لطرح وحدات مشروع مدينة "نور" من مجموعة طلعت مصطفى إقبالاً كبيراً من المواطنين. حيث شهدت جميع فروع مبيعات طلعت مصطفى توافد عدد كبير من العملاء للحجز والشراء في المشروع الجديد ، والذي يقع على مساحة 5 آلاف فدان أمام العاصمة الإدارية الجديدة.

وتتيح مجموعة طلعت مصطفي خدمة جديدة لعملائها مع فتح باب الحجز في مشروع" مدينة نور" ، حيث يمكن للعملاء زيارة الموقع الالكتروني http://Ecommerce.tmg.com.eg للاطلاع علي تفاصيل المشروع والوحدات المعروضة والحجز الكترونيا وسداد دفعة الحجز أون لاين .

و تقدم شركة طلعت مصطفى تسهيلات غير مسبوقة في أنظمة السداد لتتاح فرص التملك أمام شرائح كبيرة من المجتمع، حيث يمكن شراء الوحدات بمقدم حجز لا يتجاوز 37.900 جنيه، وبأقساط 3790 جنيه، فضلا عن طرح مجموعة من الفيلات ذات الاطلالات المميزة بمساحات تبدأ من 195 متر مربع، بمقدم حجز 132.750 جنيه، وأقساط 12.920 جنيه.



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