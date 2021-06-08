/635119/نقل-البرلمان-توصى-بالتشديد-على-الشركات-اتباع-إجراءات-السلامة-بالطرق

أوصت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال إجتماعها اليوم، برئاسة النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، بضرورة التشديد من جانب الهيئة العامة للطرق والكبارى، على جميع الشركات المسند اليها اعمال الطرق والكبارى، باتباع كافة الإجراءات المتعلقة بالإرشادات وتوفير سبل السلامة والأمان على الطرق والكبارى للحفاط على صحة المواطنين.

كما أوصت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، بالزام المحافظات بمتابعة تنفيذ تلك الأعمال عن طريق إدارات المتابعة المختصة ومجالس المدن والمراكز.

لجان من مسئولي المحافظات

وأوصت اللجنة بضرورة وجود لجان ممثلة من مسئولي المحافظات أثناء استلام الطرق الواقعة في نطاقها، وكذلك حضور نواب الدائرة ، اجراءات التسليم، استخدام ادواتهم البرلمانية حال وجود ملاحظات.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد ثابت الجمال، بشأن إهمال الشركة المنفذة لأعمال توسعة طريق أسيوط الغربى، وعدم اتباعها، إجراءات وإرشادات السلامة والصحة المهنية في العمل مما يتسبب في وقوع حوادث يومية على هذا الطريق.

اقرا ايضا:صناعة النواب: توجيه رئاسي بحل مشكله التشابك في ولاية الاراضي الصناعيه

كما أوصت اللجنة خلال اجتماعها، بمتابعة النائب محمد ثابت مع كل من الهيئة العامة للطرق والكبارى والمحافظة، بشأن الالتزام بتنفيذ توصية اللجنة، ليتسنى له استخدام أدواته برلمانية حال عدم الالتزام.

وأوصت اللجنة أيضا، بسرعة تعويض ضحايا الحادث الذى وقع على ذلك الطريق، من خلال المحافظة الى حين الفصل في الدعوى المقامة.

توسعة طريق اسيوط الغربي

وكان النائب محمد ثابت، استعرض طلب الإحاطة المقدم منه، موضحا ان أعمال التوسعة التي تتم حاليا على طريق أسيوط الغربى، الذي يربط محافظات الصعيد بالقاهرة ويستخدمه الاف المواطنين يوميا، تفتقد أي إرشادات للسلامة والصحة المهنية في العمل رغم كثرة التحويلات الموجودة به، ما يؤدى الى حوادث يوميا على الطريق لاسيما أثناء الليل.

الحوادث المرورية

واستشهد النائب محمد ثابت، عضو مجلس النواب، بالحادث المروع الذى وقع يوم الثلاثاء ٩ مارس الماضى، عند مدخل محافظة الفيوم، اثر انقلاب سيارة نقل كبيرة تحمل مواد ملتهبة خطرة، ما أدى الى اصطدام سيارة اجرة باخرى ملاكى بها وبالحمولة المسربة منها، ما تسبب في وفاه ٩ أشخاص بينهم اربع أطفال وثلاث سيدات، بعضهم ذاب جسده بفعل المادة الخطرة، واصابة ٩ اخرين بحروق شديدة. واكد النائب محمد ثابت ، عضو مجلس النواب، ان كل ذلك جاء بسبب اهمال الشركة المنفذه في اتباع الإجراءات وإرشادات السلامة المهنية اللازمة،مطالبا بضرورة تحديد المسئولية وتعويض المتضررين.