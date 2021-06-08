جدو : خائف على الأهلي أمام الترجي.. والسبب !!

أنتقد محمد ناجي جدو لاعب النادي الأهلي السابق موقف لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء بعد حصولهم على إجازة لمدة 5 أيام بعد المواجهة الودية أمام مصر للتأميين وقبل منافسة الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وذكر محمد ناجي جدو عبر حسابه الشخصي على تويتر تخوفه من استهتار لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء قبل مواجهات الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

محمد ناجي جدو ينتقد موقف لاعبي الأهلي

وكتب محمد ناجي جدو عبر تويتر: "أتمنى الإجازه اللي الأهلي فيها لا تؤثر علي جاهزية الفريق في مباراة قبل نهائي إفريقيا ضد الترجي".

وتابع جدو: "حاسس إن اللاعيبه في مود إن الموسم خلص و في أجازة هيحتاجوا وقت عشان يدخلوا مود المنافسة تاني، عندك ماتش صعب جدا كمان ١٠ أيام!!".

ويدخل الأهلي مباراة اليوم في محاولة الإستعداد لمباراة الفريق، أمام الترجي التونسي في مباراة ذهاب دور النصف نهائي لدوري أبطال أفريقيا، والتي من المقرر أن تنطلق في التاسع عشر من يونيو الجاري، بالعاصمة التونيسية.

تشكيل الأهلي أمام مصر للتأمين

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: علي لطفي.

في خط الدفاع: ياسر إبراهيم، وسعد سمير، ورامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا.

في خط الوسط: حمدي فتحي، ومحمود متولي، ومحمود كهربا ووليد سليمان ووليد مصطفى.

في خط الهجوم: مروان محسن.

ومن الموكد في مباراة اليوم من بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الشياطين الحمر، أن يشارك العديد من لاعبي الفريق الغير منتظمة في تشكيلاته في المباريات السابقة، للفريق في محاولة التعرف أكثر علي لاعبي الفريق، وتقوية الثقة من المدير الفني مع لاعبي الفريق.

موعد سفر بعثة الأهلي لتونس

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي في تصريحات سابقة له: ” إنه قد بدأ في الترتيبات الخاصة بالفسر إلي تونس من أجل مباراة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا”.

وتابع قائلاً عبد الحفيظ: ” أن بعثة الأهلي من المقرر أن تغادر القاهرة إلي تونس الأهلي أحد يومي ١٤ أو ١٥ من شهر يونيو الجاري، وفقاً لما يحدده الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني.