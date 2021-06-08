/635125/سر-اجتماع-يوسف-أوباما-مع-أسامة-نبيه-في-الزمالك

عقد أسامة نبيه المدرب العام للفارس الأبيض وأحمد عبد المقصود مسئول الفريق جلسة سريعة مع يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على هامش التدريبات الجماعية للأبيض مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشهدت الجلسة مع جناح الفارس الأبيض تقديم نبيه وعبدالمقصود مجموعة من النصائح والتعليمات لأوباما، من أجل تنفيذها في المران.

أسامة نبيه يعقد جلسة مع يوسف أوباما جناح الفريق

ومن المقرر ان يلتقى الفريق مع نظيره أسوان، في اللقاء المقرر له 17 يونيو الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري الممتاز.

الجدير بالذكر أن الزمالك يحتل قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 55 نقطة يليه الأهلي وصيف الترتيب في إنتظار خوض الفريق الأول لكرة القدم مواجهاته المؤجلة بعد الإنتهاء من مواجهات دوري أبطال إفريقيا.

اختبارات ناشئي الزمالك الجدد في محافظة الدقهلية

على جانب أخير أقيمت اليوم الثلاثاء اختبارات نادي الزمالك، لاختيار مواهب الناشئين داخل محافظة الدقهلية ، للانضمام إلى قطاعات الناشئين بالقلعة البيضاء، وذلك ضمن خطة إدارة الكرة بالنادي لانتقاء أفضل العناصر المميزة من البراعم والشباب، من كل محافظات مصر.

وتمت الاختبارات اليوم بمحافظة الدقهلية، على ملعب مركز شباب ميت غمر ، تحت إشراف لجنة فنية على أعلى مستوى تم اختيارها، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والطبية الخاصة بفيروس كورونا ، وضمت اللجنة الفنية كلا من : نصر إبراهيم مشرفا للجنة وعامر صبري ومحمد جمال ومنتصر الجدي كمدربين ومحمد عبدالجواد مدرب حراس مرمي ومجدي قاصد اداريا.

وشهدت الاختبارات إقبالا من المواهب الصغيرة من اجل الانضمام لقطاعات الناشئين بالزمالك.

وينفرد دوت الخليج بتفاصيل الزمالك الاخير مع فرجاني ساسي من أجل الإستمرار داخل جدران ميت عقبة والتي جاءت كالتالي:

- مليون و400 ألف دولار راتب للاعب خلال فترة تعاقده مع النادي الأبيض وهو نفس الراتب التي يتقاضاه في الوقت الحالي.

- 150 ألف دولار منحة تعاقد للاعب

- 370 ألف دولار قيمة إعلانات يتحصل عليهم اللاعب نظير القيام بحملات إعلانية ودعائية لأحد الشركات الخاصة والتي يرأسها أحد أعضاء مجلس إدارة الزمالك الحالي.