/635126/رياضة-النواب-لوزارة-الرياضة-الفلوس-المحصلة-من-مراكز-الشباب-بتروح-فين-وتطالبها-بخطة-عملها

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة النائب محمود حسين ،وزارة الشباب والرياضة ،بمد اللجنة بخطة عملها، لدراستهاومراجعة الأولويات .

مركز شباب الساحل

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لطلب الإحاطة المقدم من النائب احمد زيدان، بشأن عدم الاستغلال الأمثل للمساحة الشاسعة داخل مركز شباب الساحل محافظة القاهرة، وذلك بحضور الدكتور أشرف البجرمي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة الشباب والرياضة،ومصطفي عبدالحميد مدير الاتصال السياسي بالوزارة .

تطوير مراكز الشباب

وأكد الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن مراكز الشباب تحتاج لتطوير كبير ، الأمر الذى يتطلب من وزارة الشباب تقديم كافة الدعم اللازم لها، مشيرا إلى أن وزارة الشباب تحصل علي ١٠٠٠ جنيه شهريا ، من عن كل ملعب خماسي بمركز لشباب قامت بإنشاءه و٣ الاف جنيه عن الملعب القانوني من القانوني متسائلا : " الفلوس دي بتروح فين .. ولماذا لايتم إتسخدامها فى اعمال الصيانة .

وعقب أشرف البجرمي ، مدير المنشآت الشبابية بوزارة الشباب ، بأن الوزارة تقوم بأعمال الصيانة فى مراكز الشباب من خلال شركة المدن ، كما يتم إستخدام الأموال التى يتم الحصول عليها من مراكز الشباب فى إنشاء ملاعب جديدة .

من جانبه طالب النائب احمد زيدان، عضو مجلس النواب،عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، مقدم طلب الإحاطة ، بضروة الإستغلال الأمثل للمساحات الشاسعة بمركز شباب الساحل ، وذلك من خلال إنشاء حمام سباحة، وإنشاء محلات.

جدول زمني

فيما طالب النائب خالد بدوي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، وزارة الشباب بضرورة وضع جدول زمني، للإنتهاء من اعمال استغلال المساحات الشاسعة بمركز شباب الساحل ، لافتا إلى أن تحديد الجدول الزمني يجعل النواب قادرين على محاسبة الوزارة ومعرفة أوقات تنفيذ تلك الاعمال

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•كما ناقشت اللجنة طلب النائب مجدى الأمير، بشأن تأخر العمل بملعب مركز شباب أبو الأخضر وكذلك إحلال وتجديد ملعب مركز شباب أولاد حانا – مركز المنزلة – محافظة الدقهلية.

وفي نهاية الإجتماع أوصت اللجنة بضروة قيام وزارة الشباب بم اللجنة بخطة عملها ، والترتيب لزيارة ميدانية لمحافظة الدقهلية، ومركز شباب الساحل .