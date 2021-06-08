/635128/يورو-2020-لاعبي-إنجلترا-نشعر-بالحزن-على-ساوثجيت

أكد الإنجليزي لوك شو الظهير الأيمن لفريق مانشستر يونايتد، في المؤتمر الصحفي للمنتخب اليوم الثلاثاء، على قوة فريق منتخبه في بطولة اليورو 2020، وعن طموح المنتخب في تحقيق اللقب، وعن إصابة هاري ماجوير مدفع وقائد المنتخب الوطني.

قال لوك شو: " غياب ماجوير عن صفوف المنتخب، في بطولة قوية وكبيرة مثل يورو 2020، مؤثر على صفوف الفريق، وعلي معنويات الفريق".

وأضاف شو: " وعن حولة إمكانيت هاري ماجوير في المشاركة في البطولة، لا أتحدث معه حول إصابته، ولا أعرف هل يمكنه اللحاق بالمنتخب في البطولة".

تصريحات فيل فودن عن المدرب

وأكمل: "علينا ان نجعل إنجلترا فخورة بنا، في البطولة، وعلينا الفوز وتحقيق البطولةن ولكن لكي نحقق البطولة علينا ان نكون جاهزين بنسبة 100 % قبل التفكير في البطولة، علينا التفكير كيف نفوز في المباريات".

واضاف زميلة في المنتخب فيل فودين، لاعب فريق مانشستر سيتي قال: " لدينا لاعبي في إنجلترا من جودة عالية، ولدينا العديد من الشباب، التي يمكنها اللعب على المستوي العالمي".

وأختتم: " أشعر بخيبة أمل وزعل علي جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الوطني، في إختياره 11 لاعب فقط من وسط تلك المجموعة الرائعة".

قائمة إنجلترا في يورو 2020

وجاء في حراسة المرمى: دين هندرسون، سام جونستون، جوردان بيكفورد، أرون رامسديل، وفي الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، بن تشيلويل، كونور كوادي، بن جودفري، ريس جيمس، هاري ماجواير، تيرون مينجز، لوك شاو، جون ستونز، كيران تريبير، كايل ووكر، بن وايت، وفي خط الوسط: جود بيلينجهام، جوردان هندرسون، جيسي لينجارد، ماسون ماونت، كالفين فيليبس، ديكلان رايس، جيمس وارد براوس، وفي خط الهجوم: دومينيك كالفرت لوين، فيل فودين، جاك جريليش، ماسون جرينوود، هاري كين، ماركوس راشفورد، بوكايو ساكا، جادون سانشو، رحيم سترلينج، أولي واتكينز.