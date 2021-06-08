/635130/نيفين-جامع-تزيل-فتيل-أزمة-بين-صناعة-النواب-ووزارة-الإسكان-وتؤكد-التعاون-موجود-بكل-المجالات-صور-وفيديو

شهد اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم ، بوادر أزمة بين لجنة الصناعة برئاسة النائب معتز محمود وممثلى وزاره الإسكان ووزارة التنمية المحلية بسبب عدم حضور ممثلين للوزراء لهم حق ابداء الرأى النهائى فيما يخص اشتباك الولاية بين ٣ وزراء فى الاراضى الصناعية .

وقد طلب رئيس اللجنة من ممثل الإسكان رد واضح عن تنفيذ القانون الخاص بالاراضى الصناعية من عدمه ، وهو ما رد عليه ممثل وزارة الإسكان بأن المجتمعات العمرانية لها قانونها ولائحتها الخاصة بها وبالنالى لا تنفذ القانون الخاص بالاراضى الصناعية الجديد ، مما خلق أزمة داخل اللجنة بين رئيس اللجنة وممثل الإسكان.

وقد تدخلت نيفين قباج وزيرة التجارة والصناعة، لنزع فتيل الأزمة، موضحه ان التعاون موجود بين وزارة الصناعة ووزارة الإسكان فى كثير من المجالات وأن الأمر يحتاج لوجود بروتوكول تعاون بين الإسكان والصناعة بشأن الاراضة الصناعية لتنفيذ القانون الجديد .

ودعت لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحكومة إلى ضرورة التنسيق بين الوزارات لحل مشكلات التشابك في ولاية الأراضي الصناعية.

جاء ذلك أثناء مناقشة ملف التشابك والتداخل في الاختصاص بشأن الولاية على الأراضي الصناعية وتخصيصها للأغراض الصناعية بين وزارات: التجارة والصناعة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

وقال النائب معتز محمود، رئيس لجنه الصناعة بمجلس النواب: هناك توجيه من القيادة السياسية في هذا الأمر، متابعا: لكن لا يوجد تعاون بين الوزارات.

وشدد على ضرورة تفعيل القانون لمنع التضارب في الولايات، مشيرا إلى أن التضارب في ولاية الأراضي له مردود سلبي على الاقتصاد الوطني.

وأكد أنه سيتم مخاطبة وزيرا الإسكان، والتنمية المحلية الأسبوع المقبل، لاستصدار قرار بإنهاء حالة الاشتباك بين الوزارات في الولاية علي الأراضي الصناعية.