/635131/خناقة-بمدرسة-النيل-بالشيخ-زايد-بين-الإدارة-والأهالى-بسبب-زيادة-المصروفات-لـ-٢٠

نشبت أزمة بين إدارة شركة مصر التعليمية المسئولة عن مدارس النيل بالشيخ زايد، وأولياء الأمور، حول زيادة نسبة مصروفات العام الدراسي الجديد حتى وصلت لـ 20%.

زيادة المصروفات

وأكد أولياء الأمور أن تلك الزيادة تخالف النسبة التي تم إعلامنا بها عند التقديم للمدرسة وهي نسبة 5 ٪؜ لسنوات النقل و10% للسنوات المرحلية لتصل المصروفات إلي ٤٢ ألف جنيه.

وأوضحوا أن النسبة غير مقبولة ولا يقابلها أى تمييز في الخدمات المقدمة، بل على العكس قد تم إلغاء اعتماد كمبريدج بما يخالف ما تم تأكيده لنا عند التقديم للعام الدراسي 2020-2021، وهو أمر موثق باعلانات المدرسة على موقعها وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أحد أولياء الأمور أن نسبة الزيادة 20% في المصروفات مخالف لكل المعمول به والمعلن للزيادات في كل مدارس الجمهورية.

الخدمات التعليمية

وتابع أولياء الأمور:” كما أن توقيت الزيادة كما هو معروف جاءاً في وقت جائحة كورونا التي أثرت بالسلب على اقتصاد العالم ومستوى دخل الفرد في كل أنحاء العالم فلا يوجد هناك فرد زاد دخله بتلك النسبة في العامين المنصرمين ليكون ذلك مبرر لتلك الزيادة.

وأضاف أحدهم قائلًا:” أولياء الأمورعانوا عن طوال السنة الدراسية، بسبب عدم اكتمال المباني والمرافق والمعامل والملاعب للمدرسة وضعف مستوى المدرسين وترك عدد كبير منهم العمل خلال العام الدراسي مما اثر على مستوى الطلاب”.

وناشد أولياء الأمور، وزارة التعليم أحد الجهات المالك لمجموعة مصر التعليمية، والمسئولة عن إدارة المدارس عن بالتدخل و تعديل الزيادة إلي ما كان متفق عليه والتزام ادارة المدرسة بتعهداتها واتفاقاتها مع أولياء الأمور.