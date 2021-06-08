عودة عبدالشافي وتطورات ملف ساسي.. أخر أخبار نادي الزمالك

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كشف نادي الزمالك عن موقف اللاعبين المصابين داخل القلعة البيضاء والتي شهدت مفاجأة بعودة محمد عبدالشافي ظهير أيسر الفريق الأول قبل مواجهة أسوان في إطار منافسات الفارس الأبيض في بطولة الدوري الممتاز في هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أخر أخبار نادي الزمالك.

وشارك محمد عبد الشافي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وأصبح عبد الشافي جاهزا للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة بعضلة السمانة وانتهاء البرنامج التأهيلي الموضوع له من الجهاز الطبي للفريق.

شيكا وحفني يواصلان التأهيل في الزمالك

وفي سياق متصل واصل محمود عبد الرازق شيكابالا وأيمن حفني وحازم إمام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البرنامج التأهيلي الموضوع لهم من الجهاز الطبي للفريق.

وخاض ثلاثي الزمالك مجموعة من التدريبات التأهيلية والعلاجية في صالة الجيمانزيوم بالنادي على هامش التدريبات الجماعية مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

مدرب الحراس يباشر عمله

على جانب أخر عقد البرازيلي أوليفيرا مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة خاصة مع محمد عواد ومحمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل ومحمد قنديل حراس الفريق، على هامش التدريبات الجماعية مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشهدت الجلسة بين أوليفيرا ورباعي حراسة المرمى، شرح مجموعة من المواقف الخاصة التي يتعرضون لها خلال المباريات للوقوف على أهم نقاط الفريقين.

وقاد البرازيلي تدريبات حراس الزمالك والتي بدأت بفقرة بدنية شاقة باستخدام بعض الأوزان والأثقال، ثم انتهت بمجموعة من الفقرات الفنية التي ركز خلالها على كيفية التعامل مع التسديد من أماكن مختلفة.

ويلتقي الفريق مع نظيره أسوان، في اللقاء المقرر له 17 يونيو الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 55 نقطة.

لاعبي الفريق يحتلفون بعيد ميلاد مدرب الأحمال

واحتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعيد ميلاد أحمد عصمت مدرب الأحمال على هامش التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، ولاعبو الزمالك على الاحتفال بعصمت على طريقتهم الخاصة، حيث دخل مدرب الأحمال في ممر شرفي بين لاعبي الأبيض بمناسبة عيد ميلاده.

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وقال مصدر مسئول داخل الزمالك لـ دوت الخليج : " عقدنا اتفاق مع اللاعب خلال فترة تواجده مع المننتخب التونسي بشأن كيفية العلاقة بين الطرفين حتى نهاية الموسم الحالي للدوري الممتاز".

وكشف المصدر لـ دوت الخليج : " أتفقنا مع اللاعب على إستمراره داخل صفوف القلعة البيضاء حتى نهاية بطولة الدوري الممتاز والتي يحتل الفريق الأول صدارته بفارق نقاط عن الأهلي وصيف البطولة في ظل حرص إدارة القلعة البيضاء على حصد اللقب الغائب منذ 2014".