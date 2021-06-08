«نقل النواب» توصى بتسهيل نقل تبعية وحدة الطرق فى صفط اللبن لهيئة الإسعاف

جدة - نرمين السيد - ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام المندوه، بشأن استغلال مبنى وحدة الطرق والكبارى أسفل كوبرى صفط اللبن بالجيزة، كوحدة إسعاف تخدم الطريق والمنطقة.





وذكر النائب حسام المندوه أن وحدة الطرق والكبارى الموجودة أسفل صفط اللبن، أصبحت مهجورة ولا تستخدم من جانب الهيئة وتحولت إلى مرتع للمخدرات والفاحشة، مشيرًا إلى وجود صور وفيديوهات تؤكد ذلك، مضيفًا أن هيئة الإسعاف أكدت بأن ذلك المكان يعد مثاليًا، لإنشاء وحدة إسعاف تخدم الطريق والمنطقة.

وتابع :"أنه حال عدم استغلال ذلك المكان فى أى أمر مهم للمواطنين، يكون عدم وجوده أفضل، نظرًا لأنه يستخدم فى أمور ضارة بالمجتمع ولا أخلاقية"، وأكد عضو مجلس النواب أنه تواصل مع مسؤولى الهيئة فضلًا عن مخاطبة محافظة الجيزة الهيئة دون رد.

من جانبه، عقب ممثل الهيئة العامة للطرق والكبارى، بأن ذلك الأمر يتعلق بقرار من وزير النقل، مؤكدا أنهم كهيئة سيعدون مذكرة للعرض على الوزير، وأوصت لجنة النقل، برئاسة النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، بالتواصل مع محافظة الجيزة لإعداد محضر معاينة للمكان، وإرسال صورة الخطاب الموجه من المحافظة للهيئة، وصورة خطاب هيئة الإسعاف، وإرسالهم إلى وزير النقل، لتسهيل إجراءات نقل تبعية ذلك المكان لهيئة الإسعاف.