إنفوجراف.. وزير التعليم يطمئن طلاب الثانوية

جدة - نرمين السيد - طمأن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، طلاب الثانوية العامة، مناشدا الطلاب وأولياء أمورهم، بعدم القلق من قيام الطلاب بالإجابة الكترونيا وورقيا أثناء الامتحان، من خلال منح الطلاب وقتا إضافيا للإجابة على الأسئلة.





كما أكد الوزير أنه لن يتم الإعلان عن مواصفات الورقة الامتحانية لكل مادة من مواد امتحانات الثانوية العامة وفقا للنظام الجديد للامتحان الإلكترونى. وأشار إلى أن تقييم الأسئلة حسب مستويات صعوبتها، مؤكدا أنه لا يوجد أى تقدير شخصى للأسئلة والإجابة. وبين شوقى أن الأسئلة ستكون عن فهم الموضوع والدرس، على أن يكون التصحيح إلكترونيا بشكل كامل.

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